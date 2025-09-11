Une fontaine décorative à l’entrée de Kénogami

Une fontaine décorative verra bientôt le jour au centre-ville de Kénogami, à Jonquière. Les investissements pour réaliser ce projet s’élèvent à 200 000$. Celle-ci sera située à l’intersection du boulevard du Royaume et de la rue Ste-Famille, soit à proximité du Parc des Acadiens et du Parc Ball, un emplacement stratégique couramment fréquenté par les automobilistes et les piétons.

« On arrive en campagne électorale et je débarque avec un projet comme celui-là, qui est littéralement une surprise pour la population, les gens ne s’attendent pas à ça c’est certain. Quand j’ai été élu il y a huit ans, plusieurs personnes me disaient qu’il n’y avait rien à Kénogami. Mais là avec cette fontaine-là, on va venir embellir le coin je n’ai pas de doutes! », laisse savoir le conseiller municipal du secteur, Michel Thiffault.

Le projet comprend l’aménagement de la fontaine en question, avec ses jets d’eau lumineux pouvant atteindre une hauteur de six à huit pieds. Leur fonctionnement pourra aussi être programmé via un panneau de contrôle qui sera installé près du site et qui inclura également des séquences de couleurs préétablies.

« L’eau c’est la vie et encore plus quand on a de belles températures. Les gens se promènent, vont dîner directement à la placette où se trouve des tables pour manger. C’est relaxant, c’est vivant, c’est rassembleur », mentionne M. Thiffault.

Les coûts sont divisés en deux, une partie étant réservée aux équipements (50 000$) et l’autre moitié (150 000$) pour l’aménagement du site. L’élu ajoute que la construction de la fontaine devrait débuter d’ici deux à trois semaines.

« Ça va faire deux ans que je travaille à concrétiser ce projet-là, mais là tout est réglé, le budget a été adopté. C’est certain que d’ici sa mise en fonction, les citoyennes et citoyens vont peut-être avoir le temps d’en profiter pendant quelques semaines seulement avant que l’hiver arrive. Toutefois, j’assure que ça va redécoller tout de suite au printemps l’an prochain », affirme-t-il.

Le projet est mis sur pied dans l’optique de redonner du prestige et de la notoriété à Kénogami. Rappelons que l’endroit a déjà bénéficié d’améliorations récentes, notamment avec l’ajout de lumières sur la placette.

Un centre-ville porté vers l’avenir

Michel Thiffault admet être fier du centre-ville de Jonquière et des améliorations qui y ont été effectuées dans les dernières années. Sa revitalisation se poursuit d’ailleurs par différents projets commerciaux, qui naîtront prochainement.

« Parfois c’est un enchaînement de projets qui voient le jour qui nous incite à se donner encore plus pour Jonquière et ses habitants. Par exemple, le restaurant Poulet Royal qui se construit à côté de la SAQ sur la rue St-Hubert, c’est une super belle bâtisse avec de grandes fenêtres, c’est plaisant et on a ça ici. Et des projets de district, je vais en avoir d’ici les prochaines élections », insiste-t-il.

Parallèlement, Le Groupe Compavo avait annoncé investir plus d’un million de dollars dans la revitalisation de l’immeuble du restaurant 400 Coups, sur la rue Saint-Dominique, en janvier dernier. Les locaux pourraient même accueillir de deux à trois locataires de différentes bannières.