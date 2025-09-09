Lacunes quant aux subventions versées

Le Vérificateur général de Saguenay, Jonathan Desbiens, a présenté mardi son premier rapport, celui de l’année 2024. Mentionnons que M. Desbiens a été nommé à ce poste en janvier 2024.

Manque de planification sur la gestion des ponceaux de la ville, manque de stratégie ou de guide pour faire état de la façon dont la relève est gérée à Saguenay, et d’importantes lacunes sur les subventions de plus de 100 000 $ versées par la ville ont notamment été constatés. À ce chapitre, seulement 12 organismes sur les 26 identifiés ont été jugés conformes (soit moins de 50%), quand est venu le temps de remettre des états financiers audités à la Ville. Parmi eux, la Corporation des Fêtes du 350e anniversaire de Chicoutimi, qui a dû répondre aux questions du vérificateur quant à l’absence de budget réel et d’états financiers conformes. Ce premier rapport est aussi marqué, dit-on, par une mise à niveau de la fonction de Vérificateur Général elle-même, exercice qui a nécessité une révision en profondeur du fonctionnement de son bureau pendant les 18 premiers mois de son mandat, comme l’explique M. Desbiens.

« On a plusieurs éléments au niveau du rapport, rien de surprenant, mais de nombreux petits points. C’est seulement que ça a demandé beaucoup de temps à mettre en place, le fonctionnement du bureau du VG. Ensuite, on avait aussi beaucoup de rattrapage à faire pour ce qui est des suivis de recommandation. D’habitude, on le fait aux trois ans, et là ça faisait sept ans que certains rapports n’avaient pas eu de suivis. C’était surtout pour démontrer tous les efforts qu’on a mis pour remettre la machine en marche », explique-t-il.

Concernant la Corporation du 350e de Chicoutimi, comme les autres organismes qui bénéficient de la générosité de la Ville, il est souvent impossible de vérifier sur le coup si l’argent est dépensé à bon escient.

« Je n’ai pas effectué la vérification de ça. L’exercice principal au niveau des subventions de plus de 100 000$, c’est de regarder s’ils ont remis un rapport d’audit, ayant en leur possession la documentation requise par la loi. Les fêtes du 350e, c’est un exemple qui illustre des situations dans lesquelles sans budget et sans état financier, il devient difficile pour la Ville d’analyser tout ça et de formuler une recommandation. »

Et que dire aux citoyens qui s’attendaient à un volet concernant la Société de transport du Saguenay (STS) dans ce rapport 2024? Jonathan Desbiens apporte une précision à ce point.

« Il y a deux raisons pour ça, la première c’est que ça faisait neuf suivis de recommandation à faire, ce qui devenait assez volumineux, donc je voulais régler avant tout ce qui était de 2020 en descendant, pour rattraper le retard. Deuxièmement, c’est que les membres de la STS ont voté leur planification stratégique à 2023. Je tenais quand même à ce qui se passe une année pour qu’ils puissent faire vivre leur planification stratégique, pour être en mesure ensuite de bien évaluer sa qualité et son fonctionnement jusqu’à maintenant », mentionne M. Desbiens.

Le Vérificateur Général confirme que seulement pour le STS, un rapport très détaillé est dans les cartons pour 2026. À savoir que le rapport complet est disponible sur le site web de la ville.