La FédéCP régionale réclame transparence et considération

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) du Saguenay–Lac-Saint-Jean déplore le manque d’information transmise par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) quant au plan de gestion de l’orignal 2026, prenant le pas de la FédéCP régionale de l’Abitibi-Témiscamingue qui a émis les mêmes commentaires il y a quelques semaines.

« Ce plan de gestion va venir modifier de façon importante le cadre de pratique actuel. De plus, le manque d’information créé des attentes et des inquiétudes chez les chasseurs », mentionne le président régional FédéCP Saguenay-Lac-St-Jean, Michel Bouchard.

Ce plan de gestion, attendu depuis maintenant de nombreuses années par l’ensemble des intervenants concernés, risque de comporter des changements de modalités réglementaires, qui seront connus moins d’un an avant leur entrée en vigueur. M. Bouchard se questionne notamment sur la possibilité et la pertinence de faire passer l’alternance de la récolte de la femelle à un tirage au sort de permis de chasse aux orignaux sans bois, en regard des réalités biologiques et sociales régionales. Selon ses propos « l’alternance est une mesure équitable pour tous. Est-il vraiment pertinent de la changer dans le contexte de la zone 28? ».

Ce dernier considère aussi qu’étant donné le moment à partir duquel les travaux d’élaboration de ce nouveau plan de gestion ont été entamés, il difficile de comprendre pourquoi le ministre M. Benoît Charrette tarde tant à faire les annonces qui s’imposent. « Toute une industrie gravite autour de cette chasse et mériterait une meilleure considération ».