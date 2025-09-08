Manifestation de Mères au front à Jonquière

Une trentaine de personnes ont manifesté dimanche, devant les bureaux du ministère des Ressources naturelles et des Forêts à Jonquière. Le rassemblement s’inscrivait à l'intérieur de la Journée internationale de l'air pur et des ciels bleus.

Les Mères au front du Saguenay et leurs alliés ont vécu ce qu’on appelle un « die-in ». Tout en scandant à répétition le slogan « Sans nature, pas de futur », elles sont « mortes » symboliquement pour rappeler au gouvernement provincial le droit de tous les Québécois à un environnement sain et à un air pur. L’organisme rappelle que les arbres jouent un rôle crucial pour purifier l’air que nous respirons et que le projet de loi 97, visant à moderniser le régime forestier québécois, constitue une attaque frontale contre l’avenir de nos forêts publiques. Les Mères au front du Saguenay ajoutent que la santé de la nature et la nôtre sont directement reliées.

Mères au front ajoute que mêmesi le projet de loi 97 vient de mourir au feuilleton vu la prorogation de la session parlementaire, l’organisme demeure préoccupé, mentionnant qu’il ne faudrait pas qu’il soit ramené par une motion. Ajoutons que la manifestation pacifique se tenait aussi simultanément dimanche aux quatre coins du Québec, notamment à Rouyn-Noranda, Montréal, et Québec. Mères au front exige du gouvernement qu’il accorde la priorité à la préservation des écosystèmes, qu’il fasse respecter ses propres normes d’émissions polluantes et enfin qu’il travaille en concertation avec les Premières Nations à un nouveau régime forestier mieux ajusté, fondé sur la science, dans un processus ouvert et transparent.