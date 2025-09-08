Luc Boudreault candidat dans le district 14

L’opposition se précise contre le conseiller municipal baieriveain Jean Tremblay, en vue de l’élection municipale du 2 novembre prochain. Après la citoyenne Renée Simard, connue comme directrice à la Coopérative funéraire du Fjord, voilà que Luc Boudreault annonce qu’il veut lui aussi devenir le prochain conseiller municipal du district 14 et se présente comme indépendant.

Chef des opérations à Postes Canada, Luc Boudreault est aussi bien connu du monde sportif, notamment comme entraîneur de hockey et en tant qu’animateur de podcast et d’émissions de sports. Le candidat Boudreault souligne aussi être issu d’une famille Boudreault reconnue pour son engagement, et que c’est dans cette lancée qu’il souhaite aussi s’impliquer “en servant la collectivité avec passion et proximité”. Luc Boudreault a l’intention d’être présent et accessible pour toutes les générations, voulant soutenir les entreprises locales, être à l’écoute des familles et garantir aux aînés tout le respect qu’ils méritent.