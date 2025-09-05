La nouvelle aérogare au coût de 28,9 M$ dévoilée

Saguenay prend officiellement son envol alors que l’aérogare modernisée de l’Aéroport Saguenay-Bagotville a été inaugurée en grandes pompes jeudi dernier. Ce projet d’envergure représente un investissement de 28,9 M$.

« Cette nouvelle aérogare marque un tournant important dans le développement économique et touristique de la région. Plus qu’un simple point de départ ou d’arrivée, elle devient une porte ouverte sur le monde – un lien direct entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les grands centres, tout en demeurant enracinée dans la richesse naturelle et culturelle du territoire », mentionne le président du conseil d’administration de Promotion Saguenay, Éric Larouche.

La nouvelle aérogare offrira désormais une superficie 2,5 fois plus grande, une salle d’attente sur deux étages, six portes d’embarquement, une mezzanine accessible avec vue sur le tarmac, ainsi qu’une zone des arrivées vaste et accueillante. Les visiteurs bénéficieront d’espaces confortables, d’une boutique mettant en valeur les commerçants locaux et d’une salle de conférence panoramique. Les visiteurs pourront également y découvrir l’œuvre d’art Troposphère boréale. Émilie Rondeau utilise l’aluminium, matériau phare de l’économie régionale, dans neuf tableaux distincts. Cette œuvre immersive accueille les voyageurs dans une atmosphère où nature et modernité se rencontrent.

« L’aéroport a beaucoup de particularités qui nous ressemble, comme peuple et comme région. Du parfum boréal, en passant par les petites boutiques, c’est vraiment représentatif du Saguenay. Il y a d’ailleurs déjà des habitués qui vont en haut, lire sur la mezzanine, qui regardent les avions décoller et atterrir », affirme la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Le projet a pu voir le jour grâce aux contributions financières de la Ville de Saguenay (16,6 M$), du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (6,3 M$), du gouvernement du Canada par l’entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec (4 M$), ainsi que de Promotion Saguenay (2 M$).

La directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, admet s’attendre à recevoir au moins 100 000 voyageurs cette année. L’organisme vise toutefois une fréquentation annuelle de 200 000 personnes au courant des prochaines années.

Dépassement de coût

Rappelons que le projet de réfection de l’aérogare initié par Saguenay en 2021 a été complété avec un dépassement de 31% des coûts projetés lors de l’ouverture des appels d’offres remportés par la firme Cegerco. La Ville avait cependant absorbé ces dépassements pour un montant total de 28 M$. Le contrat de départ avait été octroyé pour la somme de 21,4 M$.

Mme Dufour précise que ces sommes supplémentaires s’expliquent par divers facteurs.

« Dans cette période post-covid, il y avait eu beaucoup de flambée de prix, des problèmes de matériaux, donc ça ne nous tente pas de nous rappeler cette époque, ça en fait partie. On comprend aussi qu’on a jumelé un nouveau bâtiment avec un ancien bâtiment, donc quelques surprises, également, sur l’ancien bâtiment. »

Union avec la BFC Bagotville

L’aéroport régional partage depuis toujours une relation unique avec la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Inauguré en 1942, le site a évolué au fil des décennies, accueillant à la fois des opérations militaires stratégiques et des services civils pour la population. Aujourd’hui, cette dualité continue de faire la force et la singularité de YBG

« Cette aérogare n’est pas seulement une infrastructure moderne et essentielle pour le transport aérien civil, elle est aussi le symbole d’un partenariat exemplaire entre les Forces armées canadiennes et la communauté régionale. Depuis de nombreuses années, la BFC Bagotville joue un rôle actif et engagé dans le bon fonctionnement de l’aéroport civil de Saguenay », souligne le commandant de la BFC de Bagotville, le Colonel Phillip Rennison.