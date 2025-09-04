Andrée Laforest se lance à la mairie de Saguenay

La ministre Andrée Laforest quitte ses fonctions de députée et de ministre des Affaires municipales, et annonce se lancer dans la course à la mairie de Saguenay, en vue de l'élection du 2 novembre prochain. Elle annonce du fait quitter également sa fonction de ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Elle mentionne vouloir redynamiser la ville, et lui redonner sa fierté. « Pour ma ville, pour ma région, j'ai pris la meilleure décision ». Celle qui redeviendra officiellement simple citoyenne dès minuit vendredi a d'abord profité de l'occasion pour remercier le premier ministre François Legault pour la confiance qu'il lui a témoignée, en glissant également des remerciements bien sentis pour son équipe au sein du ministère des Affaires municipales, et pour celle de son bureau de comté, tout en saluant les citoyens qui l'ont conduit à son poste de députée pour la 1e fois en 2018.

Décision vs tourmente caquiste

Andrée Laforest a aussi précisé que la tourmente dans laquelle la CAQ est plongée n'a rien à voir avec sa décision, pas plus que les sondages défavorables. « Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit que d'une tempête », a-t-elle analysé. « J'ai comparé avec ce qui se passe avec d'autres gouvernements. Au niveau économique on peut faire des erreurs, on peut investir. Il n’y a pas de lien avec ma décision qui ne remonte qu'à il y a quelques jours seulement. Je suis une personne honnête ».

Origine de sa décision

Andrée Laforest ne songeait vraiment pas il y a quelques mois à se présenter. Elle explique que les pressions se faisaient toutefois de plus en plus en plus sentir pour la faire changer d'idée. « J'ai eu des pressions de plusieurs endroits, comme celles de gens d'affaires, des proches, du milieu communautaire et des organismes. Je me suis alors demandé ce qui se passait, pourquoi ces pressions existaient. Je me suis remise en question il y a quelques jours à peine. Je crois vraiment que la ville a besoin d'un petit coup de pouce ». Et malgré le nombre élevé de candidats à la mairie de Saguenay, Mme Laforest ne craint pas le vote dilué, étant confiante de l'emporter.

D'autre part, elle avait aussi ce message à adresser aux citoyens. « Aux citoyens de Saguenay, le temps est maintenant venu de construire et de s'accomplir. Tout au long de ma campagne, j'aurai l'honneur d'aller à la rencontre des citoyens pour vous écouter, pour vous présenter mes engagements et ma vision, et aussi pour faire rayonner la ville comme elle le mérite ».