Une nouvelle directrice fait son entrée en poste au restaurant La Voie Maltée de Jonquière. Il s’agit de Sophie Châteauneuf. Native de Chicoutimi et diplômée du programme d’Art et technologie des médias (ATM) profil radio, elle saura mettre ses compétences, son professionnalisme et sa passion de l’avant pour permettre à l’établissement de rayonner davantage sur la rue Saint-Dominique.

« Provenant du domaine des médias, la communication c’est super important, autant entre les collègues qu’avec la clientèle. Ce sont des atouts que j’ai, mais je suis naturellement très près des gens. Ça prend une espèce de vision d’empathie, toujours devoir penser à bien servir le client », exprime Mme Châteauneuf.

Sophie Châteauneuf a débuté sa carrière en restauration au restaurant La Voie Maltée de Chicoutimi, d’abord comme serveuse, puis comme gérante, jusqu’à ce qu’elle occupe la fonction de directrice-adjointe de l’établissement.

« Au même moment, on perdait la personne qui était responsable du côté de Jonquière, donc je me suis fait proposer le poste. Je dois avouer que j’étais plutôt réticente à cette idée, j’ai un petit syndrome de l’imposteur et je trouvais que c’était de gros souliers à chausser. J’y ai longuement réfléchi, bien qu’on m’ait fait comprendre rapidement qu’on n’avait pas besoin de chercher ailleurs pour grandir dans ce milieu. J’ai finalement accepté l’offre », raconte-t-elle.

Ancré dans le centre-ville jonquiérois

Si la nouvelle venue n’a pas encore complété la liste de ses priorités pour permettre à la Voie Maltée de poursuivre son évolution depuis son ouverture en 2002, une promesse demeure: celle de remettre le restaurant de Jonquière sur la mappe.

« Je veux remettre la Voie Maltée au cœur de son centre-ville. Je veux rappeler aux gens qu’on est là, qu’on existe et que c’est plaisant d’aller dans ce restaurant. On veut faire vivre le centre-ville de Jonquière. J’aimerais que ça redevienne un incontournable comme ça l’a déjà été par le passé. Je pense que pour tous les restaurateurs du coin, ça serait le fun de ressentir ce renouveau-là sur la rue Saint-Dominique », affirme-t-elle.

L’établissement de Jonquière n’a pas perdu du poil de la bête pour autant, alors que son chiffre d’affaires a même doublé cette année, comme l’a laissé savoir le propriétaire de l’endroit, Daniel Giguère.