Des dons significatifs par et pour la communauté depuis 55 ans

Depuis près de 55 ans maintenant, le Club social Jamik de Jonquière inc. soutient les organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean en leur remettant une partie des recettes provenant de ses soirées de bingo hebdomadaires. De 2015 à 2025, c’est près d’un demi-million de dollars qui a été versé à des OBNL régionaux, pour une somme d’environ 62 000 $ seulement cette année.

Auparavant nommé le Club Padoma, un diminutif pour Patro et St-Dominique Associé, le regroupement a été fondé par Fernand Martel à la fin des années 60.

« À l’époque, le club comptait une soixantaine de membres. C’était une grosse organisation! Il s’agissait principalement de couples. Le club gérait et préparait des matchs de hockey mineur au Patro de Jonquière, dans plusieurs catégories. On a aussi démarré le bingo à ce moment-là », mentionne Claude Sheehy, qui occupe la présidence de l’organisme depuis 2017.

Le Club social Jamik a été inscrit au registre des entreprises en 1982, le bingo étant devenu son principal secteur d’activité à sécuriser. Puis, M. Sheehy et ses bénévoles ont créé le festival Jonquière en fête, qui a existé de 1983 à 1987.

« Entre-temps, on a aussi essayé de faire de l’église Saint-Laurent de Jonquière un centre communautaire. On a eu une subvention de la Ville pour concrétiser le projet, un montant de 300 000$. Malheureusement, trois ans de travail acharné pour que ce rêve tombe à l’eau en raison de priorités politiques. Il n’aura pas vu le jour finalement », déplore M. Sheehy, qui tenait grandement à cette réalisation.

À ce jour, le Club social Jamik demeure en santé, bien que le nombre de membres ait chuté drastiquement au sein de l’organisation depuis la pandémie. Ils sont désormais sept à poursuivre cette aventure de bon cœur.

Des dons qui font du bien

Chaque carte jouée et chaque moment partagé lors de ces soirées bingo, les mardis, au Centre communautaire Les Aînés de Jonquière, auront finalement contribué à quelque chose de grand. De nombreux dons, passant de 5000 à 10 000$, ont été effectués au fil des années par le club, notamment à la Maison de soins palliatifs du Saguenay, Jonquière Médic, le Patro de Jonquière, la Soupière de Jonquière, au Fonds de dotation du Centre hospitalier Jonquière, à la Fondation santé Jonquière ainsi qu’à l’Association Renaissance TCC et AVC Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Nos dons ont tout de même beaucoup diminués depuis 2020, mais les gens sont toujours assidus et viennent à nos bingos. Ils ont du temps et de l’argent pour ça, alors ils continuent de venir et c’est tant mieux. »

À la recherche d’une relève

Il sera bientôt temps pour Claude Sheehy de tirer sa révérence. Des discussions ont lieu depuis un moment déjà sur une possible relève qui pourrait prendre les rênes du club. Seulement, il faut la trouver, souligne le principal intéressé.

« On est un club vieillissant, ce pourquoi on aimerait bien trouver une relève. Ce serait de trouver un groupe ou quelqu’un qui pourrait faire la transition avec nous, afin de bien connaitre Jamik et son histoire. Si cette éventualité se présente, il faudrait alors récompenser nos employés et donc transférer une partie de nos profits vers les salaires. Je souhaite que ça perdure encore longtemps et que sa vocation reste la même », précise Claude Sheehy.