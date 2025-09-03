Le taux de suicide continue de chuter au Québec

Les services de premières lignes, comme les activités de sensibilisation et les formations offertes par le Centre d’écoute et de prévention du suicide 02 font leur effet après plus de 10 ans dans le paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme observé à l’échelle provinciale, le taux de suicide continue de diminuer légèrement, bien que le fardeau puisse demeurer élevé chez certains groupes.

« La prévention du suicide, comme dans n’importe quel type de prévention, ça prend toujours du temps avant d’obtenir des changements concrets. Si on recule il y a 20 ou 30 ans, il y avait assurément jusqu’à deux fois et demie plus de suicides, autant au niveau de la région que de la province. Depuis une dizaine d’années, on reste assez stable, mais on commence à voir une diminution du taux de suicide. Il faut aussi se rappeler qu’il s’agit d’un pourcentage par tranche de 100 000 habitants », conçoit Mélanie Lapierre du CPES-02.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), en collaboration avec le Bureau du coroner, le taux de suicide au Québec chute annuellement de 1,3%. À titre d’exemple, le taux de suicide pour l’année 2022 s’élevait à 13,2 par 100 000 personnes, alors qu’il est passé à 11,4% en 2023.

Mme Lapierre assure que petit à petit, des changements majeurs pourront être observés dans les années à venir.

« Les chiffres restent sensiblement les mêmes, mais c’est à coup de deux à trois suicides de moins par année qu’on est en mesure de constater ces résultats ».

Elle précise qu’au Québec, près de 1000 à 1100 personnes mettent fin à leurs jours annuellement. Dans la région, on en compte une quarantaine.

« Un suicide, c’est un suicide de trop. C’est ce qui nous rappelle à chaque fois que c’est plus valide que jamais de travailler ensemble pour mieux prévenir », souligne Mélanie Lapierre.

Le Centre de prévention du suicide 02 et Tel-Aide Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux organisations ayant longtemps partagé les mêmes ressources, ont officialisé leur fusion volontaire le 15 novembre 2023 pour devenir l’entité que l’on connaît sous le nom de CEPS-02 aujourd’hui. L’organisme maintient comme mission de développer l’écoute active et de prévenir le suicide à la grandeur des territoires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chapais-Chibougamau et une partie des services sur la Côte-Nord.