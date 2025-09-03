Deux emplacements s’ajoutent pour plus de prévention

Le Centre d’écoute et de prévention du suicide 02 (CEPS-02) organise une fois de plus, en collaboration avec Chasse et Pêche Chicoutimi Écotone, sa distribution annuelle de verrous de pontet, de 9h à 14h, jeudi le 4 septembre. L’organisme élargit toutefois la remise de ces dispositifs d’armes à feu en incluant deux autres lieux de distribution, soit à L’Anse-Saint-Jean et à Dolbeau.

« On va se trouver à cinq différents endroits, où la population va pouvoir venir se chercher un verrou gratuitement. Pour chacun des secteurs, un membre de l’équipe du CEPS-02 sera présent, accompagné d’une ou d’une policière en provenance du milieu dans lequel on va se trouver », explique la directrice des services collectifs pour le CEPS-02, Mélanie Lapierre.

Mme Lapierre évoque l’importance de la présence des agents des divers services de police régionaux à ce genre d’événement, qui vise à réduire l’accès aux moyens pour s’enlever la vie.

« Il y a tout l’aspect légal des armes à feu, pour comprendre quoi faire si quelqu’un vit de la détresse et que cette personne-là détient une arme à feu chez elle. Les gens pourront mieux discerner le rôle des policiers et le nôtre si ce genre de situation survient », explique-t-elle.

Les verrous de pontet sont aussi offerts dans les trois points de distribution habituels, soit au Centre d’écoute et de prévention du suicide 02 dans l’arrondissement de Chicoutimi, au Centre Alma et au poste de la Sécurité Publique de Mashteuiatsh.

Rappelons que l’activité se déroule dans le cadre de la campagne de sensibilisation Les armes et vous: êtes-vous à l’abri…du drame ?, orchestrée par le CEPS-02.

« Ce type de situation peut toucher la personne qui vit elle-même de la détresse, un voisin qui sait qu’il peut avoir accès à des armes dans la maison d’à côté et qu’il peut s’en servir ou encore un accident qui est si vite arrivé avec des enfants, qui peuvent penser que ce sont des jouets. On planifie toujours cette activité avant la période de la chasse également afin de sensibiliser un plus grand bassin de population. »

Un intérêt grandissant

D’année en année, les gens semblent avoir un intérêt grandissant envers le fait de prendre les précautions nécessaires si jamais ils sentent que le pire pourrait arriver, ou seulement pour se sécuriser eux et leurs proches.

« Lors de la première édition, on avait distribué autour de 60 à 80 verrous de pontet. En 2024, on avait dépassé le 120. Cette année, on augmente encore notre capacité, notamment avec l’ajout des autres points de distribution. Je pense également que les gens attendent l’activité avec impatience », émet Mélanie Lapierre.