Des projets qui se concrétisent pour les écoles primaires du Saguenay

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, était en visite dans la région ce mardi. Il a profité de son passage en sol saguenéen pour annoncer la concrétisation et la conclusion de divers projets, qui concernent notamment deux écoles primaires du Centre de services scolaires De La Jonquière.

Il s'est d'abord rendu du côté de Bégin, mardi en avant-midi, afin de procéder à la première pelletée de terre annonçant le début des travaux de la rénovation partielle de l'École primaire Saint-Jean-de-Bégin. Une grande étape, qui totalise un investissement de 18,3 M$.

M. Drainville, accompagné du député de Dubuc, François Tremblay, ainsi que du préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et maire de Bégin, Gérald Savard, a assuré d'entrée de jeu que le projet avance rondement et que les échéanciers sont bien respectés.

« Le tout sera construit pour la rentrée scolaire 2026, on s’en est assuré tantôt auprès de l’entrepreneur, qui nous a dit que tout fonctionnait bien, que l’échéancier des travaux est respecté. Ils nous ont dit être très confiants de pouvoir livrer la nouvelle école pour la rentrée de l’an prochain. Ce sera une très belle avancée pour la communauté », a-t-il émis.

L’école modernisée, qui comprendra huit nouvelles salles de classe, bénéficiera grandement aux élèves comme à leur apprentissage, laisse savoir la directrice générale de l’établissement, Chantale Côté.

« Il va y avoir de la luminosité et des espaces de vie où les enfants vont pouvoir collaborer et être heureux. On parlait de laboratoire informatique, de robotique, mais également d’espaces de vie communes. On va pouvoir axer les pédagogies sur la communauté, avec le jardinage, on a la chance d’être bien entouré avec le parc juste devant l’école, des structures, des sentiers. On veut vraiment que ce soit complémentaire avec ce que l’on a ici à Bégin. »

Elle ajoute que les enseignantes et enseignants verront leur pratique bonifiée.

« On a beaucoup misé sur la lecture et les pratiques de collaboration et on voit vraiment que c’est efficace et que c’est payant. On voit que nos élèves réussissent mieux en travaillant de cette manière et en changeant nos pratiques. C’est motivant, ça va certainement nous inciter à se dépasser encore plus. »

Il s’agit d’une annonce qui était très attendue dans la localité de 830 habitants. À savoir que la nouvelle construction va voir le jour avant que la section actuelle ne soit détruite, au courant de l’année 2026. Celle-ci datait de 1952.

Un tour à Jonquière

Le ministre s'est ensuite dirigé du côté de l'école primaire Le Tandem, où les élèves peuvent désormais bénéficier de l’ajout de deux classes et d’un gymnase à l’édifice Saint-Luc, pour un investissement de 10 M$.

Le gymnase constitue le cœur du projet et l’espace peut maintenant être utilisé par les quelque 400 élèves des deux édifices voisins de l’école Le Tandem, soit Saint-Luc et Notre-Dame-du-Rosaire. Au sein des deux salles de classe se trouvent aussi des blocs sanitaires. La fenestration a également été remise à neuf, tout comme le revêtement extérieur de l’établissement. La nouvellement directrice générale de l’école Le Tandem, Barbara Castonguay, se réjouit de la concrétisation de ce projet.

« Je récolte les fruits de tout le travail accompli. J’arrive dans une école où il y a un dynamisme extraordinaire, donc là ce qu’il nous restera à faire, c’est de faire vivre ces beaux espaces-là de façon positive, mais on a tous les ingrédients nécessaires pour que ça se passe bien. »

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, n’a pas manqué de mettre son chapeau d’ancien directeur général du Patro pour mentionner son enthousiasme envers l’inauguration de ces espaces, mais spécifiquement envers le gymnase, qui n’a pas reçu d’amour depuis la construction de l’établissement scolaire en 1958.

« Le gymnase de Tandem, c’était deux salles de classe avec un mur défoncé ! C’était ça. Pourtant, c’est près de 130 parascolaires, des parents, le personnel qui s’impliquent. Aujourd’hui, on vient livrer quelque chose qui va perpétuer les Alliés. »

Rappelons que ce projet avait été annoncé dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029.