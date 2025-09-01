Le bac vert au trois semaines à la MRC du Fjord-du-Saguenay

La MRC du Fjord-du-Saguenay franchira une nouvelle étape importante dès le 1er octobre 2025 avec la mise en place d'un nouveau calendrier de collecte pour l'ensemble des municipalités de son territoire. Les déchets seront ramassés aux trois semaines.

Après avoir instauré au printemps la règle d'un seul bac de déchets par adresse civique résidentielle, la MRC procède maintenant à des changements quant à son calendrier de collecte. Ainsi, le compost (bac brun) sera récupéré hebdomadairement du 1er mai au 31 octobre, puis toutes les quatre semaines du 1er novembre au 30 avril. Le calendrier de collecte du bac bleu demeure inchangé, soit aux deux semaines annuellement.

Il s'agit d'un changement qui fait énormément jaser auprès de la population. Cependant, la MRC conseille les citoyennes et citoyens à se rendre sur son site internet pour avoir des trucs et astuces afin de trier leurs matières encore plus efficacement.

Un bac supplémentaire gratuit

Les familles qui manqueront de place dans leur bac brun ou bleu pourront s'en procurer un deuxième sans frais, assure la MRC.

« Nous sommes fiers d’être les premiers en région à adopter une nouvelle fréquence de collecte des matières résiduelles. Grâce à cette initiative, nous nous affirmons comme un leader régional, en utilisant nos ressources de façon optimale, en réduisant notre impact environnemental et en soutenant un avenir durable pour les générations futures », affirme le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard.

Rappelons que la MRC du Fjord-du-Saguenay regroupe les municipalités de Bégin, Ferland-et-Boilleau, L'Anse-Saint-Jean, Larouche, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Félix-d'Otis, Saint-Fulgence, Saint-Honoré et Sainte-Rose-du-Nord.