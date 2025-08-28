100 nouveaux logements abordables pour aînés à Saguenay

La Ville de Saguenay, en partenariat avec le gouvernement du Québec, est fière d’annoncer que Saguenay a été sélectionnée parmi six villes au Québec pour accueillir 100 nouveaux logements abordables pour aînés, dans le cadre de la Mission Unitaînés et ce, avec un investissement de 23 M$ de la part du gouvernement provincial.

Cette mission, qui regroupe les différents paliers de gouvernement et l’organisme afin d’offrir 600 nouveaux logements partout au Québec, vise à répondre à un besoin urgent en matière d’habitation pour les aînés autonomes de la région. Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, se dit fier d’avoir un projet comme celui-ci se réaliser à Saguenay.

« Il y a six endroits au Québec qui ont été ciblés pour un 100 logements d’Unitaînés et c’est une fierté d’annoncer qu’un de ces six projets-là va atterrir à Jonquière », mentionne le député jonquiérois.

De son côté, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour est fière que Saguenay ait été sélectionnée pour accueillir le projet Unitaînés, après une première phase qui n’a finalement pas vu le jour en 2024.

« Nous avons l’ambition de débuter les travaux dès le mois de décembre prochain. On se rappellera la première phase qui n’avait pas abouti et je mentionnais qu’on pouvait toujours d’améliorer. Donc on n’avait pas l’ensemble des terrains du territoire dans une banque et les fonctionnaires ont été au rendez-vous pour remédier à la situation. Maintenant, Saguenay connait ses terrains, l’ampleur de ses terrains. Ce qui était aussi très avantageux était de donner un terrain et non pas en acheter un au privé », émet Mme Dufour.

La gestion du projet n’a été confiée à personne pour le moment, bien que l’Office municipal d’habitation (OMH) soit dans la mire de Saguenay. La mairesse se dit toutefois ouverte à bien des options.

« Le bâtiment est redonné à la Ville de Saguenay et non pas aux OMH. Je sais cependant qu’à l’heure actuelle, il y a des pourparlers pour la gestion. Généralement c’est l’OMH mais est-ce que l’on pourrait assister à une autre forme de gestion ? Je suis ouverte en termes de créativité », souligne-t-elle.

Julie Dufour confirme donc que Jonquière sera l’hôte de ce projet d’envergure et précise que l’emplacement exact où sera construit le bâtiment sera connu en décembre prochain, par le biais d’une annonce plus officielle. Le site répond cependant aux principaux critères de localisation, de mobilité et de proximité de services.

Avec près d’un citoyen sur quatre âgé de 65 ans et plus à Saguenay, dont 20 % qui vivent sous le revenu médian, le projet Unitaînés vient répondre à un besoin pressant en matière de logements abordables. En s’inscrivant pleinement dans les objectifs du Plan stratégique 2024-2040 de la Ville, ce projet appuie à la fois l’amélioration de l’expérience citoyenne et l’accroissement de l’offre en logements accessibles et adaptés.