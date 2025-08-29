Ou comment clore la saison estivale en beauté

Les festivités s’annoncent grandioses à l’occasion de la 6e édition de l’événement rassembleur Arvida fête son patrimoine, qui se déroulera cette fin de semaine. Plusieurs milliers de curieux sont attendus au Parc de la Cité, situé en face du Foyer des loisirs d’Arvida.

« C’était une volonté, jadis, de faire rayonner le patrimoine d’Arvida à travers la population. L’événement a grossi d’année en année et une fois de plus, on revient avec deux jours de festivités qui promettent. On va garder notre saveur patrimoniale, que ce soit pour le choix des artistes ou encore pour les activités qui seront proposées aux visiteurs ce weekend », mentionne la directrice générale du Centre d’histoire d’Arvida, Marianne Salesse-Côté, qui rappelle que l’événement est entièrement gratuit.

Une programmation éclectique comblera la journée du samedi, qui débutera à 13h. La troupe Les fous du roi sera d’ailleurs présente dès l’ouverture du site. Elle sera suivie d’une exposition sur la Seconde Guerre mondiale et des visites guidées en Jeep d’époque sur la même thématique.

En plus du traditionnel souper tourtière, les visiteurs pourront aussi profiter de trois spectacles en soirée, soit celui de la formation Lendemain de Jam à 16h00, qui laissera place à Le Parc Band à 19h30, puis à Laurence Jalbert et à Pierre Doré sur le coup de 20h35. Sans oublier les feux d’artifice, qui seront le clou de cette première journée.

S’ajouteront le dimanche deux nouvelles activités: le thé à l’anglaise en partenariat avec l’organisme ECO-02, de même qu’une collecte de mémoires et d’artefacts.

« On veut vraiment faire vivre une expérience aux gens, pour que ça reste dans leur tête et dans leur cœur. On commence à avoir des téléphones en juin, la preuve que l’engouement est présent et que les gens attendent ça avec impatience », spécifie Mme Salesse-Côté.

La principale intéressée ajoute que le Musée patrimonial d’Arvida est une entité qui sort de ses murs pour aller à la rencontre des gens et c’est ce qui fait la différence.

« On a tenu une activité dans un CHSLD dont le fruit du travail se retrouvera au cœur d’une exposition que l’on va inaugurer samedi. On a passé deux jours là-bas en prendre les personnes âgées en photo, à les coiffer, à les maquiller, mais surtout à récolter des témoignages de ces gens-là qui ont habité Arvida. Ça fait partie de notre mission », souligne-t-elle.

Des pressions mises pour l’UNESCO

Le conseiller municipal et président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, a profité de l’entretien avec Le Réveil pour effectuer une mise à jour sur le dossier de l’UNESCO. Ce dernier évoque que Steven Guilbault, ministre de l’Identité et de la Culture canadienne, ainsi que ministre responsable des Langues officielles, possède tous les pouvoirs pour faire cheminer Arvida vers la liste indicative.

« Il y a des pressions qui sont faites présentement à Parcs Canada pour tenter d’avoir des rencontres à ce sujet. Il [le ministre] a le pouvoir entre les mains actuellement. Il ne veut pas nous donner de privilège par rapport aux autres, mais je crois que ce n’est pas un privilège. L’Assemblée nationale et Québec est derrière notre projet. Ils sont entrain de rater un beau rendez-vous, le gouvernement canadien », estime-t-il.

Néanmoins, l’espoir demeure grand pour que le projet puisse enfin se réaliser en 2026, année où Arvida célèbrera son 100e anniversaire.