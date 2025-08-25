Entente de principe entre Saguenay et ses cols blancs

Après plusieurs mois de litiges entre Saguenay et ses cols blancs dus à des accusations de sexisme par les employés de la ville, le ton s’est apaisé lors des derniers jours, allant même à une entente de principe entre les deux parties.

Le Quotidien rappelle qu’en juillet dernier, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) accusait la ville de sexisme, en affirmant que les syndicats à forte majorité composés d’hommes avaient reçu de meilleures offres en lien avec leur convention collective. Les membres du SCFP avaient alors voté à 98% pour des moyens de pression.

Contre toute attente, une entente de principe est intervenue vendredi. Selon le vice-président de la section locale 2466 du syndicat qui représente les cols blancs de Saguenay, Marc-Alexandre Blais, le syndicat attend que le conseil municipal l’approuve avant de faire voter par ses membres. Le vice-président estime que l’offre est assez satisfaisante pour la présenter aux cols blancs, en précisant que l’organisation n’aurait pas présenté moins que ça. Mentionnons que le syndicat, composé majoritairement de femmes, n’avait pas de convention collective depuis le 1er janvier 2025.