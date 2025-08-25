La séance extraordinaire prévue mardi annulée

La séance extraordinaire prévue mardi et visant à voter pour le retrait de la mairesse Julie Dufour, après sa condamnation pour manœuvres électorales frauduleuses, est annulée. En effet, neuf des 13 élus en faveur du vote sont finalement revenus sur leur décision.

Une rencontre en ligne a eu lieu dimanche matin afin de faire le point sur la situation. Lors de cette réunion, neuf conseillers ont voté en faveur de l’annulation de la séance, contre six qui souhaitaient qu’elle soit maintenue. Le conseiller municipal du district 11, Marc Bouchard, se chargera de faire les nouvelles démarches ce lundi auprès du greffe de Saguenay afin que la rencontre ne se tienne pas. De son côté, le conseiller du district 7, Serge Gaudreault, a annoncé son intention de déposer une résolution au prochain conseil municipal visant à demander officiellement que la mairesse se retire de ses fonctions avec solde. Cinq autres élus appuient cette démarche, soit Jean-Marc Crevier, Michel Tremblay, Mireille Jean, Marc Bouchard et Raynald Simard. Il évoque que pour la démocratie, il est essentiel que cette question soit débattue publiquement et soumise au vote. Rappelons que Julie Dufour a réaffirmé vendredi dernier son intention de demeurer en poste jusqu’à la fin de son mandat et de briguer à nouveau la mairie à l’élection du 2 novembre.

La prochaine séance du conseil municipal est quant à elle prévue pour le mardi 9 septembre à midi au Centre culturel du Mont-Jacob, à Jonquière.