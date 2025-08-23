Homers Boîte à beignes débarque à Chicoutimi en 2026

Les amateurs de douceurs auront bientôt une nouvelle adresse incontournable à ajouter à leur carnet gourmand: la réputée bannière Homers Boîte à beignes s’apprête à ouvrir une succursale à Chicoutimi, au cœur du développement commercial L’Axe, dès le début de 2026.

Connue pour ses créations sucrées aussi audacieuses que décadentes, la boutique prochainement située au coin des boulevards Talbot et du Royaume et qui constituera la 15e succursale à travers le Québec, promet de ravir les papilles des avides de pâtisseries.

« Le tout est arrivé alors que j’effectuais une livraison dans la région il y a un an environ. J’ai pris le temps de visiter un peu et je suis tombé sous le charme du Saguenay. J’ai fait quelques recherches à savoir si la région avait un certain potentiel pour accueillir une succursale de ce genre, pour ensuite trouver un local adapté », explique le fondateur et propriétaire d’Homers, Terry Axiotis.

Le restaurant sera aménagé dans un local d’une superficie de 1 250 pieds carrés, entre le PFK et les Aliments M&M. Celui-ci offrira entre 14 et 18 places assises. La clientèle pourra aussi commander sa nourriture pour emporter.

Un investissement oscillant entre 450 000$ et 500 000$ sera nécessaire pour démarrer le chantier. Un franchisé local s’assurera de la gestion de la succursale. Une trentaine d’emplois pourraient aussi voir le jour en lien avec cette ouverture.

Une spécialité qui a du mordant

Homers Boîte à beignes propose une grande variété de beignes fraîchement préparés sur place et à un prix abordable. Une trentaine de saveurs originales sont disponibles.

« Les beignes sont en format géant, ce qui équivaut au double de la grosseur qu’on a l’habitude de voir au Québec. Ils sont colorés, à l’image de l’intérieur et de l’extérieur de la boutique. Il y a des machines d’arcade, c’est très familial. Ça a un petit côté nostalgique, un peu dans l’ambiance des années 80 », évoque M. Axiotis.

En plus des beignes, divers breuvages, dont des laits frappés ou des cafés dont disponibles. Et pour ceux qui aiment le combo sucré-salé, les « beignewichs » sont là. Selon le propriétaire, tous ces aspects font en sorte que son entreprise se démarque des autres.

Mentionnons qu’Homers Boîte à beignes a été fondé à Montréal en 2024. Depuis, la compagnie connaît une ascension fulgurante dans la province et est en constant développement d’affaire, se trouvant déjà à Laval, Sherbrooke, St-Jean-sur-Richelieu, Gatineau et bientôt Terrebonne.