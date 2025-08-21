La majorité des élus municipaux exige le retrait de Julie Dufour

Plusieurs conseillers municipaux de Saguenay demandent le retrait de la mairesse Julie Dufour jusqu’à la fin de son mandat. Nombreux sont-ils à ressentir un malaise face à la situation. C’est le cas de l’élu et président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault.

Interrogé à ce propos dans l’émission Réveillez-vous ce jeudi, M. Thiffault est catégorique: le dossier qui perdure depuis plusieurs mois mine la crédibilité de la Ville. À un tel point qu’il n’est même pas certain de vouloir siéger autour de la table avec ses collègues lors de la prochaine assemblée du conseil municipal.

« Je ne suis pas à l’aise de travailler dans ces conditions-là. Je le dis sincèrement, je suis dérangé par la situation. Et là le prochain conseil de ville, je ne veux pas que ça tourne en cirque! Mon questionnement présentement: si la mairesse préside le conseil de ville, je ne suis pas sûr de siéger. Je vais être là, je suis obligé d’être là, mais dans la salle », mentionne M. Thiffault.

Il affirme que ses projets à titre d’élu en sont affectés et admet que les événements l’ont amené à se questionner plus sérieusement sur son avenir politique.

« Tout ça me déconcentre dans mon travail, j’ai des dossiers à travailler, à faire cheminer et j’ai une campagne électorale à préparer. Un moment donné, je me suis même demandé si je me représentais vraiment pour un autre mandat. Dans le climat actuel, est-ce que je peux faire un autre quatre ans ? Non », laisse savoir celui qui sera tout de même de la course en novembre.

Le conseiller du district 6 et plaignant dans le dossier, Jean-Marc Crevier, se dit d’abord rassuré du dénouement du procès.

« Je suis bien content que ça aille au moins fonctionner avec une personne, parce que si elle avait été acquittée de ses trois chefs, là on aurait peut-être pensé que la justice n’est pas bonne. »

Il estime que la mairesse Dufour n’a plus sa place au sein du conseil et qu’elle doit quitter ses fonctions. M. Crevier a ensuite élaboré sur la suite des choses, une séance ordinaire étant prévue début septembre.

« On va lui demander qu’elle se retire au prochain conseil et probablement que c’est ça qui va arriver », assure-t-il.

De son côté, la conseillère du district 8 et candidate à la mairie de Saguenay, Mireille Jean, demande le départ de Julie Dufour. Comme Michel Thiffault, elle croit que la présence de la mairesse crée un climat de toxicité et nuit grandement au travail des élus. Rappelons que les présidents d'arrondissement Carl Dufour, Raynald Simard et Jacques Cleary n'ont pas voulu commenter l'affaire pour le moment.

Michel Potvin derrière la mairesse

Le conseiller du district 12 et président de la Commission des finances, Michel Potvin, prend acte de la décision rendue mercredi par la Cour du Québec dans le dossier impliquant la mairesse Julie Dufour.

Le conseiller indépendant tient à rappeler que son soutien à la mairesse durant le processus judiciaire découlait de son respect pour la présomption d'innocence. Il affirme avoir agi selon ses convictions et admet qu’il n’a aucun regret. Il continue de croire qu’elle dit la vérité et mentionne qu’il ne fera pas d’autres commentaires à ce sujet, afin de ne pas interférer dans le processus judiciaire.

M. Potvin souligne également l’importance pour le conseil municipal de maintenir sa cohésion jusqu’aux élections de novembre. Il tient aussi à rassurer la population que la gestion des finances de la Ville demeure entre bonnes mains.