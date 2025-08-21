Nouvel avis de faire bouillir l’eau en vigueur dans le secteur de Shipshaw-sud

Les résidents et résidentes du secteur de Shipshaw-sud, à Jonquière, doivent à nouveau faire bouillir leur eau avant la consommation. Un avis a été émis mercredi par la Ville de Saguenay.

Les citoyens ont été avisés de la présence d’un test non conforme avec possibilité de présence de la bactérie E. coli. Rappelons que le secteur a déjà été touché plus d’une fois par ce problème depuis le début de l’été. D’ailleurs, le plus récent avis a été levé samedi dernier.

La Ville de Saguenay estime que les pluies abondantes des dernières semaines sont à l’origine de ces contaminations successives. Des points de distribution d’eau potable sont toujours en place et accessibles notamment sur la rue Bourassa, à proximité de l’aréna de Kénogami. À savoir que l’avis de faire bouillir l’eau demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. Les échantillons prélevés et expédiés au laboratoire doivent être négatifs deux jours de suite pour que cet avis soit levé.