« Ce n’est pas Serge Simard qui a gagné, c’est la démocratie », dit l’ex-candidat à la mairie

L’ex-candidat à la mairie de Saguenay, Serge Simard, affirme avoir posé le geste qu’il fallait en déposant sa plainte à l’endroit de l’actuelle mairesse Julie Dufour. Plainte qui a réussi à convaincre suffisamment le juge Louis Duguay et la seule pour laquelle Mme Dufour a été reconnue coupable mercredi.

En entrevue dans le Retour du 92,5, Serge Simard s’est dit plutôt soulagé de pouvoir retrouver un peu de tranquillité après tout le tumulte que ce dossier à généré dans les derniers mois.

« Quelques fois le processus est tellement long qu’on a tendance à l’oublier. En réalité, lorsque les grands moments sont passés, la poussière retombe et on passe à la vraie vie », signifie-t-il.

Rappelons que Julie Dufour l’avait invité chez elle en 2021, pour tenter de le convaincre de ne pas se présenter aux élections en échange de divers bénéfices. Elle l’a ensuite invité à porter plainte à travers les médias, chose que l’homme politique n’a pas pris à la légère.

« Ça lui faisait plaisir que je porte plainte, elle l’a dit aux médias. Je passe pour un menteur, un manipulateur, mais j’ai dit que c’était assez, il fallait que j’agisse et j’ai fais ma plainte à ce moment-là. »

M. Simard admet avoir donné entièrement sa version des faits, en toute connaissance de cause.

« J’ai dit exactement ce qui c’était passé, puis le juge a posé un jugement et ça s’est terminé là. J’ai fait mon devoir de citoyen. Je pense que tout le monde qui passe par quelque chose qui est illégal doit dénoncer ça et c’est ça que j’ai fait », soutient M. Simard.

Il émet d’ailleurs que ce n’est pas Serge Simard qui l’a remporté, mais bien la population de Saguenay.

« Ce n’est pas Serge Simard qui a gagné, c’est la démocratie, ce sont les citoyens. Les gens avaient le droit de savoir et la démocratie est assez fragile qu’il faut absolument la protéger. On sait ce qui se passe au moment où on se parle », insiste-t-il.