Unissons Saguenay demande à la mairesse de se retirer de ses fonctions

Unissons Saguenay était présent mercredi matin au palais de justice de Chicoutimi pour l’annonce du verdict du procès de la mairesse Julie Dufour. À la lumière de ce qui en est ressorti, les membres demandent à Mme Dufour de se retirer de ses fonctions jusqu’à la fin du présent mandat.

Le Parti a fait part de ses commentaires via communiqué, évoquant que cette décision et son impact sur la scène politique municipale sont pris au sérieux par Unissons Saguenay. Il témoigne aussi qu’il s’agit d’un dossier qui demeure très éprouvant pour la population et que ça se ressent au sein de la confiance qui est portée envers les institutions municipales.

Unissons Saguenay dénote également que plusieurs manquements ont été soulignés par des élus et des citoyens au cours des derniers mois et qu’il est impératif que la population ait l’heure juste tout en ayant la possibilité de participer activement à la vie politique. De plus, au vu de la décision du tribunal, Unissons Saguenay invite Mme Dufour à retirer sa candidature aux élections municipales de 2025.