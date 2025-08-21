Une hausse des inscriptions au sein des collèges saguenéens

Malgré les demandes en diminution de la part des étudiants étrangers, les collèges de Jonquière et de Chicoutimi connaissent une augmentation globale de leur clientèle une fois de plus cette année. Les inscriptions sont en légère hausse par rapport à 2024.

« Normalement, on est autour de 3 000, alors que cette rentrée, ils seront près de 3 150 étudiants répartis dans nos 27 programmes d’études. On était très contents de pouvoir accueillir tous ces étudiants entre nos murs mercredi », affirme Sabrina Potvin du Cégep de Jonquière.

Elle précise que cette augmentation s’expliquer par plusieurs facteurs, mais particulièrement par quelques nouveautés qui ont été introduites à la formation d’Art et technologie des médias (ATM).

« Par exemple, l’ajout du nouveau programme Production 3D et synthèse d’images nous amène 40 étudiants de plus. Sans oublier qu’ATM collaborera avec le Cégep du Vieux Montréal pour permettre aux étudiants et étudiantes de vivre un cheminement hors du commun en Cinéma et Télévision. Encore là, 16 jeunes s’y sont inscrits en prévision des cours à l’automne. »

Au Cégep de Chicoutimi, Christian Tremblay constate également cette même tendance à la hausse.

« Depuis l’an dernier, on remarque une hausse de nos admissions et ça se poursuit cette année. On a eu une augmentation d’un peu plus de 8 %. On parle donc de 2 300 étudiants qui vont être là cet automne », dénote-t-il. L’an dernier, l’établissement avait accueilli 2230 collégiens.

Se stationner, toujours un casse-tête

Ce n’est pas d’hier que les fameuses vignettes de stationnement sont problématiques dans les cégeps, mais encore une fois ce mois d’août, l’accès aux cases demeure difficile.

« Les 1 600 vignettes que l’on avait ont été émises en un rien de temps, pour 1200 cases de stationnement au total. Ça ne compte toutefois pas les gens qui se stationnent notamment au CQFA à Saint-Honoré ou ceux et celles qui ont leur case respective aux nouvelles unités de logement abordable se trouvant au Complexe Bon Pasteur. On parle de 266 étudiants à ce moment-là », souligne M. Tremblay du Cégep de Chicoutimi.

Il rappelle que des espaces sont aussi disponibles dans les rues avoisinantes et que la communauté collégiale est invitée à marcher ou à utiliser le transport en commun.

En dépit des efforts déployés pour mettre de l’avant des valeurs de développement durable, au Cégep de Jonquière, ce sont non seulement les étudiants, mais aussi les membres du personnel qui se trouvent dans cette fâcheuse position. Un peu plus de 1 300 vignettes ont été attribuées aux étudiants, alors que les enseignants ont pu s’en procurer jusqu’à 390.

« Il faudra voir comment on peut continuer de travailler tous ensemble à faire évoluer les habitudes des gens. On comprend que ça peut soulever du mécontentement. On voulait offrir la possibilité aux enseignants d’embarquer dans la mesure Accès libre ou encore utiliser les autobus de la STS », conclut Sabrina Potvin du Cégep de Jonquière.