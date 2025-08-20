Une récolte record pour le barrage routier Sclérose en plaques Saguenay 2025

La communauté du Saguenay s’est une fois de plus mobilisée avec une générosité lors du barrage routier tenu le jeudi 14 août dernier au profit de Sclérose en plaques Canada - Saguenay et de la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP. C’est un montant total de 16 950,87$ qui a pu être amassé, une somme record pour cet événement.

Les restaurants A&W de Chicoutimi, Arvida, Jonquière et de Place du Royaume se sont serré les coudes pour la cause. Cet accomplissement a aussi été rendu possible grâce à l’implication des 80 bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée. La chaîne de restauration invite d’ailleurs la population à passer dans ses différentes succursales régionales jeudi le 21 août, puisque 2$ par Teen Burger vendu aideront les personnes atteintes de sclérose en plaques.