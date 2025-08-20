La mairesse de Saguenay reconnue coupable

Une foule importante de citoyens était présente ce mercredi matin pour assister à la conclusion de l’affaire entre Julie Dufour et le Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Le juge Louis Duguay a reconnu coupable la mairesse d’un des trois chefs d’accusations à la fin de son allocution. Une décision choc pour la mairesse.

Le seul chef retenu par le tribunal est celui de Serge Simard. On se souviendra que Julie Dufour l’avait invité chez elle en 2021, pour tenter de le convaincre de ne pas se présenter. L’actuelle mairesse de Saguenay lui a alors dit qu’elle aimerait qu’il ne se présente pas et que des considérations seraient en jeu. Des propos qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd, tandis que l’honorable Louis Duguay a révoqué la version de la défenderesse, qui disait n’avoir jamais eu l’idée même d’offrir des considérations à l’ancien ministre, la jugeant ni crédible, ni vraisemblable.

Du côté de l’avocat de la mairesse, Me Charles Levasseur, celui-ci déclare vouloir amener en appel la décision de M. Duguay et confirme la présence de sa cliente aux prochaines élections, soit le 2 novembre prochain.

« Il faut comprendre que l’avis d’appel sera déposé dans les prochains jours. Mme Dufour est mairesse jusqu’à nouvel ordre et sera candidate aux prochaines élections municipales. Si la Cour supérieure n’a pas entendu l’appel, ou si une décision finale n’est pas rendue et que Mme Dufour est réélue, elle sera bel et bien mairesse », émet-il.

Sortie de la salle de Cour chamboulée, la mairesse n’a émis aucun commentaire sur la situation. Mentionnons que les plaintes de Jean-Marc Crevier et de Jacinthe Vaillancourt n’ont pas été assez crédibles pour alourdir la culpabilité de la mairesse. Dans les deux plaintes, la Cour ne peut pas se convaincre de la culpabilité de Julie Dufour, hors de tout doute raisonnable.