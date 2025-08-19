Plus de 912 000$ pour lutter contre la désinformation chez les jeunes

En visite à Saguenay, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé l’octroi de plus de 912 000$ en soutien à une vingtaine d’initiatives à travers la province dans le cadre du Programme pour une jeunesse bien informée.

D’ailleurs, l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière est l’un des 23 bénéficiaires de ce programme, endroit où M. Lacombe était justement présent ce matin accompagné du directeur général du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault et du député de Jonquière, Yannick Gagnon. Son enveloppe est de 50 000$.

Un premier volet vise à outiller les 12 à 17 ans, entre autres pour identifier les sources fiables d’information, alors que le deuxième est axé sur la production et la diffusion de contenu d’information journalistique créé pour ou par les jeunes. Le projet proposé, nommé Développer la pensée critique chez les jeunes, permettra au Cégep de Jonquière de produire des trousses d’activités clés en main sur le métier de journaliste, ainsi que pour leurs enseignants.

Les jeunes et les équipes du département d’ATM sont aux commandes de ces capsules, laisse savoir le Quotidien. À savoir que dans la région, le Collège d’Alma a aussi reçu une certaine somme pour son projet de Lab médiatique.