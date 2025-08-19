Plus de 930 000 $ pour le projet Plancton du Musée du Fjord

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, accompagné du député de Dubuc, François Tremblay, continue sa tournée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et profite d’un arrêt à La Baie pour annoncer un investissement de 939 330 $ pour le projet Plancton Odyssée du Musée du Fjord.

L’objectif de Plancton Odyssée, une expérience immersive scientifique créée par l’équipe du Musée du Fjord et des entreprises numériques québécoises CREO, est de promouvoir l’importance de maintenir un équilibre avec le milieu naturel, le tout en sensibilisant tous les publics, mais surtout les jeunes. Une excellente nouvelle, selon le directeur du musée, Francis Gauthier, qui tient à exprimer sa profonde gratitude envers le ministère de la Culture et des Communications pour son appui financier exceptionnel au nom du conseil d'administration et de l'équipe du Musée du Fjord. Selon lui, grâce à la contribution, l’organisation pourra concrétiser une expérience immersive novatrice qui allie science et technologie numérique, tout en renforçant notre rôle de pôle culturel et scientifique dans la région du Saguenay–Lac–Saint–Jean.

La réalisation de l'expérience immersive et numérique Plancton Odyssée et le développement de programmes éducatifs représentent un investissement de 1 362 000 $, dont environ 940 000 est payé par le ministère de la Culture et des Communications. Un investissement de 69 220 $ est aussi à prévoir, en appui à la promotion de la science et de l'innovation du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.