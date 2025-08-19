Pas de nouveau mandat pour Kevin Armstrong

Après mûre réflexion, Kevin Armstrong ne sollicitera pas de nouveau mandat comme conseiller municipal du district 4 de Ville de Saguenay, dans l’arrondissement de Jonquière, lors des élections municipales de novembre 2025.

« Servir notre ville au cours des huit dernières années aura été un réel plaisir et un immense privilège. Cette aventure fût possible grâce à la confiance et au soutien des citoyennes et citoyens du district #4. Je tiens à les remercier du fond du cœur; être près d'eux et contribuer dans ce rôle à l'essor de Saguenay me manquera! », énonce M. Armstrong.

Plusieurs raisons, notamment familiales, ont pesées dans la balance quant à sa décision finale, laisse-t-il savoir.

« Bien que ma flamme pour la politique et le service public soit toujours au rendez-vous, je souhaite me consacrer pleinement à ma conjointe, à ma famille et à mes proches. Mes enfants grandissent vite, et je veux être là, vraiment là, pendant ces années fondatrices. C’est une décision difficile, mais profondément réfléchie », émet-il.

Ce dernier demeurera en fonction jusqu’à l’assermentation de son ou sa successeur(e) en novembre. Il effectuera une transition harmonieuse des dossiers en cours avec la personne choisie par les électrices et électeurs qu'il a représentés durant ses deux mandats. D’ici là, il poursuivra son travail avec le même enthousiasme qu’à ses débuts. Il se réjouit des quatre candidats qui ont déjà laissés savoir leur intérêt pour la gestion de son district, fonction qu’il occupe depuis 2021.

« Je quitterai en novembre en paix, avec vraiment le sentiment du devoir accompli. Dans un contexte où s'accroissent les transferts de responsabilités de toutes sortes vers les villes et où s'accélèrent d'importants changements sociaux au sein de celles-ci, les enjeux municipaux se diversifient et se complexifient. Ils commandent de plus en plus des solutions novatrices et ambitieuses, et je suis vraiment heureux de constater que déjà quatre candidats ont annoncé leur intention d'y contribuer en briguant le poste de conseiller(ère) du district #4. »

Des engagements respectés

Élu pour la première fois en 2017 à l'âge de 29 ans, puis réélu en 2021, ces deux mandats auront été marqués par des décisions durables avec en tête les générations futures, une réforme budgétaire et fiscale nécessaire et assumée ainsi qu'un engagement constant envers l’intérêt public.

Parmi les projets livrés, Kevin Armstrong note la revitalisation du centre-ville de Jonquière, les travaux majeurs visant des infrastructures sportives se trouvant dans le district #4, dont le stade Richard-Desmeules, le projet de réaménagement et de développement du parc de la Rivière-aux-Sables, la modernisation de plusieurs services municipaux ainsi qu’une participation active à un redressement des finances publiques de manière durable, qui profite à l'ensemble des contribuables.

« La demande qui est revenue le plus souvent de la part des gens que je représente est que l’arrondissement de Jonquière reçoive sa juste part des investissements et des services. Je crois avoir livré la marchandise avec honnêteté et rigueur à ce niveau, et j'espère avoir répondu à leurs attentes. Néanmoins, partout à Saguenay, les iniquités perçues et réelles instillées par la fusion municipale forcée sont encore tenaces, même après plus de deux décennies. En vue de panser nos vieilles blessures, je nous souhaite de réussir à en identifier objectivement les causes racines. Nous pourrons alors définir ensemble ce qu'est l'équité pour ensuite mettre de l'avant des moyens pour l'atteindre, et non l'inverse. », a renchérie l’élu jonquièrois.