Québec accorde 2 M$ pour la réfection de la Pulperie de Chicoutimi

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, annonce l’octroi d’une aide financière de 2 M$ pour soutenir la réalisation de travaux urgents de mise aux normes et de restauration à La Pulperie de Chicoutimi.

Le tout permettra notamment à l’institution muséale de respecter les normes exigées pour le maintien de son agrément et d’assurer l’intégrité de l’immeuble protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Les travaux visent plus précisément la mise aux normes électriques, le renouvellement des systèmes de contrôle et de climatisation, l'étanchéisation des murs ainsi que la restauration de portes, fenêtres et maçonneries du bâtiment 1921. Ce dernier est une infrastructure industrielle à l’architecture néo-hollandaise unique et fait à partir du site patrimonial classé de La Pulperie de Chicoutimi. La Ville de Saguenay contribue également financièrement par l’octroi d’un montant de 500 000$.