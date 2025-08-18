Un succès pour la 5e édition du Marathon partagé du Saguenay

La 5e édition du Marathon partagé du Saguenay a permis d’amasser un montant record de 20 140$ pour la Fondation santé Jonquière, samedi. Ce sont 15 personnes à mobilité réduite, propulsées par 125 coureurs, qui ont complété la course entre La Baie et Jonquière.

En matinée, les coureurs et les ‘’co-coureurs’’ ont pris le départ à la Base militaire de Bagotville. Les coureurs se sont relayés pour pousser les fauteuils roulants adaptés à la course (KARTUS) permettant à leur passager de vivre l’expérience de la vitesse, du vent et du défi sportif. Ces derniers ont parcouru un total de 42,2 kilomètres, franchissant la ligne d’arrivée au Cégep de Jonquière. Rappelons que le montant amassé permet de favoriser l’intégration et la participation sociale, grâce à l’achat d’équipements de sports et de loisirs adaptés.