Le ministre Lacombe en visite à Saguenay lundi et mardi

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, sera en visite dans la région en ce début de semaine. Il sera notamment de passage à Chicoutimi dès ce lundi à 13h15, pour une annonce concernant une infrastructure culturelle. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, seront présentes.

Il sera aussi présent au Cégep de Jonquière dans le cadre d’une annonce sur un soutien pour renforcer l’esprit critique des jeunes et favoriser leur accès à l’information, mardi, à 10h30. Pour finir, le ministre Lacombe ira du côté de La Baie sur le coup de 13h30 afin de dévoiler un investissement pour un projet de créativité numérique.