Un succès pour la distribution de fournitures scolaires cette année

L’approche de la rentrée scolaire se faisant imminente et la facture ne cessant de grimper à l’achat de nouvelles fournitures pour la prochaine année, l’organisme Les Gratuivores a tenu à y mettre du sien en organisant dimanche une distribution de fournitures scolaires seconde main, à ses locaux de Chicoutimi-Nord.

Interrogée par Radio-Canada, l’instigatrice de la distribution chez Les Gratuivores, Camille Tremblay, explique qu’un vaste choix de sacs à dos, de cartables et de crayons de couleur était offert aux famille sur place. Un service dont plusieurs ont été reconnaissant, alors qu’il s’agit d’une option qui permet aux parents de favoriser la réussite scolaire chez leurs enfants, tout en ne souciant pas des montants souvent trop chers à débourser. Pour une troisième année, Les Gratuivores se sont alliés avec la Caserne de jouets et l’Atelier de récupération Saint-Joseph pour amasser des fournitures scolaires seconde main.