SUIVEZ-NOUS

Lundi, 18 août 2025

Actualités

Temps de lecture : 36s

Les Gratuivores

Un succès pour la distribution de fournitures scolaires cette année

Sara-Léa Bouchard
Le 18 août 2025 — Modifié à 08 h 59 min le 18 août 2025
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

L’approche de la rentrée scolaire se faisant imminente et la facture ne cessant de grimper à l’achat de nouvelles fournitures pour la prochaine année, l’organisme Les Gratuivores a tenu à y mettre du sien en organisant dimanche une distribution de fournitures scolaires seconde main, à ses locaux de Chicoutimi-Nord. 

Interrogée par Radio-Canada, l’instigatrice de la distribution chez Les Gratuivores, Camille Tremblay, explique qu’un vaste choix de sacs à dos, de cartables et de crayons de couleur était offert aux famille sur place. Un service dont plusieurs ont été reconnaissant, alors qu’il s’agit d’une option qui permet aux parents de favoriser la réussite scolaire chez leurs enfants, tout en ne souciant pas des montants souvent trop chers à débourser. Pour une troisième année, Les Gratuivores se sont alliés avec la Caserne de jouets et l’Atelier de récupération Saint-Joseph pour amasser des fournitures scolaires seconde main. 

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES