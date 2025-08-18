SUIVEZ-NOUS

Lundi, 18 août 2025

Actualités

Élections provinciales 2026

Une possible candidature péquiste dans Dubuc pour Émile Simard

Sara-Léa Bouchard
Le 18 août 2025 — Modifié à 08 h 52 min le 18 août 2025
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Ayant terminé son mandat à la tête du Comité national des jeunes du Parti québécois cette fin de semaine, le Baieriverain Émile Simard est en réflexion quant à la possibilité de présenter sa candidature dans Dubuc aux prochaines élections provinciales de 2026. 

Rappelons que le jeune péquiste s’était présenté dans sa circonscription natale lors des élections de 2022. Ce dernier avait terminé sa course au deuxième rang derrière le député caquiste François Tremblay, avec 17,55% des voix. En entrevue à Radio-Canada, Émile Simard a mentionné vouloir bien réfléchir avant de prendre une décision. Il soutient cependant qu’il contribuera d’une façon ou d’une autre à l’élection de 2026.

