L’équipe d’Exploring With A Mission relance la quête d’Adjutor Lapointe

L’équipe de l’émission Exploring with a Mission entame une nouvelle expédition dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en vue de retrouver Adjutor Lapointe, porté disparu depuis le 12 mai 1980.

L’équipe est encouragée de leur dernière récolte : au cours des derniers jours, les explorateurs ont déjà mis au jour quatre véhicules abandonnés dans la rivière des Mille Îles, résultat de leur campagne de fouilles sur les disparitions anciennes du Québec. Ces trouvailles les encouragent à poursuivre leur investigation sur le terrain plus au nord, dans notre région, où chaque indice visuel et sonore est capté par leurs caméras et micros dernier cri, afin de retrouver des indices et des signes de la disparition non résolue d’une jeune homme de Chicoutimi.

L’équipe prévoit de passer plusieurs jours dans les secteurs forestiers et un peu partout au Saguenay, en s’appuyant sur des témoignages locaux et des archives judiciaires. L’objectif est de combiner nouvelles technologies et savoir-faire traditionnel pour lever le voile sur ce cas vieux de 45 ans.

Voici ce que le dossier officiel de la SQ déclare au sujet du cas : « Le 12 mai 1980, Adjutor Lapointe, âgé de 22 ans, quitte sa résidence de la rue Lapointe à Chicoutimi vers l'heure du souper à bord de son véhicule, un Plymouth Valiant, berline, de couleur bourgogne. Il était accompagné d'une connaissance. La famille d'Adjutor Lapointe a rapporté sa disparition le 16 mai 1980. Les circonstances entourant sa disparition laissent présager qu'il pourrait avoir été victime d'un meurtre. Il n'a jamais été revu depuis ».