L’église Saint-Édouard renaîtra de ses cendres au cœur de Port-Alfred

Patrimoine Saint-Édouard, un organisme à but non lucratif formé de citoyens et citoyennes de l’arrondissement de La Baie, a acheté l’église Saint-Édouard pour 1$ à la Fabrique Saint-Alexis, mercredi. La présidente de l’organisme, Vanessa Gomez, affirme que c’est la seule façon de la protéger contre la démolition et de lui donner une vocation collective.

« On est vraiment content ! C’est définitivement une grosse étape de franchie. On l’a sécurisée, elle ne pourra pas être démolie, elle ne pourra pas être reprise par un promoteur privé qui voudrait en faire des condos. On est très heureux, c’est un bel accomplissement », émet Mme Gomez.

Pour Patrimoine Saint-Édouard, c’était important, voire impératif de conserver le lieu de culte dans sa communauté et pour la communauté. Sa construction, réalisée entre 1927 et 1928, faisait partie d’un plan de développement plus large de Port-Alfred, ce qui pourra maintenant se concrétiser.

« Elle fait partie de la culture de Port-Alfred, ça a été bâti par des gens d’ici et pour les gens d’ici. Nous, on veut conserver la mémoire, mais on veut aussi redonner cet endroit-là à la communauté », mentionne-t-elle.

Rappelons que l’organisme Patrimoine Saint-Édouard a été créé en 2016 afin de sauver l’église et de revitaliser le secteur Port-Alfred.

Plus d’un projet

Plusieurs projets culturels sont prévus de voir le jour au sein de l’église, comme en témoigne Vanessa Gomez.

« Dans la sacristie, on voudrait mettre en place un espace de médiation artistique et culturel pour les élèves du primaire et du secondaire. On prévoit faire des expositions sur Port-Alfred avec les œuvres de Jean-Jules et Hélène Soucy. Un espace d’interprétation historique patrimonial sur Port-Alfred, des résidences d’artistes, des œuvres de Victor Dallaire, des espaces modulables pour diverses activités et de location privée et une salle de diffusion d’une cinquantaine de places », énumère-t-elle.

Les travaux de réfection de la toiture débuteront cette semaine, alors que les travaux à l’intérieur de l’église suivront prochainement. La présidente précise que le comité fera appel au privé et au public pour du financement.

Historique

L’église Saint-Édouard a été construite entre 1927 et 1928 et est juchée sur un promontoire naturel près du rivage de la Baie des HA! HA!. L’église forme le monument principal du quartier de Port-Alfred, une ville de compagnie, et témoigne des impacts sociaux et culturels des changements induits par la poussée industrielle dans la région. Sa construction faisait partie d’un plan de développement plus large de Port-Alfred, pour voir à l’encadrement de la vie sociale, morale et spirituelle des ouvriers.