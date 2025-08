L’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la CNESST de retour

Vivre une situation de nouveauté en emploi, comme un changement de poste ou l’attribution de nouvelles tâches, constitue un facteur de vulnérabilité pour le bien-être des travailleurs et travailleuses. Pour informer et soutenir les milieux de travail, l’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) fait un retour cette année.

« L’Escouade comme on la connait actuellement a été formée en 2022, bien qu’elle succède à une initiative qui date de près d’une vingtaine d’années qu’on appelait l’Escouade jeunesse », explique d’abord le responsable des communications pour la CNESST au Saguenay-Lac-Saint-Jean, David Blouin.

Ariane Lefebvre et Aurélie Bonneau, toutes deux agentes en prévention, se déplaceront dans la région pour offrir des ateliers d’échange et de sensibilisation gratuits sur la santé et la sécurité du travail, d’une durée d’une heure en virtuel ou en présentiel. Les activités son déjà en cours et se tiennent jusqu’au 22 août prochain. Plusieurs sujets sont abordés au sein de ces ateliers, comme le spécifie M. Blouin.

« On parle notamment de sensibilisation aux conséquences d’un accident du travail, des maladies professionnelles... On va aussi informer les travailleurs sur leurs droits et leurs obligations, ainsi que sur les ressources qui sont disponibles en matière de santé et de sécurité. On va également faire mention des droits et des obligations en matière de normes du travail et d’équité salariale. On espère qu’au terme de l’atelier, les travailleurs qui sont rencontrés soient en mesure d’identifier, de contrôler et de mesurer les risques dans leur milieu de travail, tout en posant des gestes concrets pour prévenir tout accident. »

En 2024, 9 091 travailleuses et travailleurs et 1 167 représentants d’employeurs ont été rencontrés dans le cadre des ateliers de l’Escouade. Au total, 877 présentations en entreprise ont été offertes durant la saison estivale à travers le Québec, ce qui représente une augmentation de plus de 18 % par rapport à l’édition 2023.

Les nouveaux travailleurs, une clientèle priorisée

Peu importe l’âge, la nouveauté en emploi ou le changement récent de poste peut augmenter le risque de subir une lésion professionnelle. C’est pourquoi les nouveaux travailleurs forment généralement la clientèle qui est priorisée.

« Ce sont des personnes qui sont confrontées à différents facteurs de vulnérabilité, que ce soit le fait d’occuper un poste depuis moins d’un an, d’exécuter des tâches pour la première fois ou de revenir dans un milieu de travail après une absence prolongée. C’est donc d’autant plus important pour nous de les rencontrer, et d’essayer de maintenir cette culture de prévention dans ces endroits », affirme David Blouin.