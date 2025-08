Le CIUSSS régional réitère l’importance de faire analyser son eau

La saison estivale étant désormais bien entamée, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean rappelle aux propriétaires de puits domestiques de la région l’importance de faire analyser son eau.

En ce sens et afin d’aider les usagers dans l’interprétation des analyses de l’eau des puits domestiques, le CIUSSS régional a élaboré une nouvelle version de l’outil d’interprétation, notamment pour le risque microbien et pour la concentration en nitrates-nitrites. En inscrivant les résultats dans le formulaire intelligent, il est possible de pouvoir obtenir automatiquement des recommandations fiables et applicables à la situation pour la protection de la santé de la communauté.

« On avait développé une première version de l’outil en 2021, pour démocratiser et pour rendre accessible l’information aux propriétaires, mais surtout pour qu’ils sachent quoi faire exactement. Pour cette nouvelle version, on y a ajouté des contaminants envers lesquels les gens avaient une certaine inquiétude. On fait le rappel aujourd’hui, mais c’est un enjeu qui est priorisé depuis la création du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, en 2001 », soutient le professionnel en santé environnementale à la direction générale de santé publique du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Michel Savard. Dans les deux dernières années, le site a généré 1400 visites.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec recommande de procéder à l’analyse de l’eau des puits au moins deux fois par année, au printemps et à l’automne. Il s’agit d’une étape à ne pas négliger avant d’utiliser l’outil en ligne. Dans la région, certains laboratoires accrédités ont des points de service, et sont responsables des échantillons dès que l’analyse a été effectuée. Un opérateur peut aussi être déployé sur les lieux où le besoin est présent, et procéder au prélèvement. Cette décision appartient à la Municipalité même.

« Au Québec, les statistiques disent qu’environ moins de 5% de la population fait examiner l’eau de ses puits. On tient beaucoup pour acquis que si l’eau est translucide, qu’il n’y a pas d’odeurs ni de goût inhabituel, que tout est beau. On a déjà eu des problématiques de gens qui avaient 10 gastro-entérites par année, et pour eux c’était normal. En réalité, la maladie provenait du puits », témoigne Mathieu Simard, également professionnel en santé environnementale.

Les facteurs influents

Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité des eaux souterraines qui servent de source d’eau potable pour des populations, comme le type de sol, des installations septiques vieillissantes, les activités agricoles et l’utilisation d’engrais synthétiques ou de biocides dans l’aire de protection du puits, ainsi que d’autres activités humaines. C’est donc en procédant à une analyse des paramètres microbiologiques et chimiques de l’eau du puits que l’on peut adéquatement protéger sa santé et celle de ses proches.

À surveiller

Plusieurs indicateurs sont à surveiller durant l’année, dont les paramètres microbiologiques, tels que la bactérie E. coli, entérocoques, coliformes totaux ou les colonies atypiques afin de se protéger, entre autres, de la gastro-entérite. La vérification de la concentration en nitrates-nitrites est tout aussi crucial, surtout pour limiter les risques pour la santé chez les nourrissons.

« Dans la première mouture, il y avait seulement ces deux éléments. On a fait l’ajout cette année des substances chimiques inorganiques, qui comprennent l’arsenic, le baryum, le cuivre, les fluorures, le manganèse et le plomb. Il y avait une forte demande au sein de la population », conclu M. Simard.