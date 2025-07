Service de navettes pour deux festivals

La Ville de Saguenay, en collaboration avec la Société de transport du Saguenay (STS) et Promotion Saguenay, poursuit le service de transport combiné pour faciliter les déplacements des festivaliers lors du Festival des bières du monde et du Festival international des rythmes du monde, du 17 au 20 juillet 2025. Une combinaison de gratuité sur le réseau de la STS et de transporteurs privés offrira ces navettes.

Pour l’aller, les citoyens sont invités à utiliser la STS Festive, un service gratuit offert sur l’ensemble du réseau régulier de la STS (sauf sur le transport à la demande STS GO). Les utilisateurs peuvent embarquer à n’importe quel arrêt du réseau régulier pour se rendre au festival.

Pour le retour, une navette spéciale, affrétée par un transporteur privé, sera disponible à la fin des spectacles, puisque le service régulier de la STS ne sera plus en fonction. Il faut noter que les heures varient par rapport aux services offerts précédemment. Les navettes de retour partent de la Zone portuaire.

Afin de pouvoir les utiliser, les festivaliers peuvent stationner leur véhicule à l’un des points de retour désignés et prendre la STS Festive à partir de l’arrêt le plus proche de ces points pour se rendre aux spectacles. La navette les ramènera à leur véhicule en fin de soirée.

Les points de retour désignés sont les hôtels le Montagnais, la Saguenéenne et l’OTL dans l’arrondissement de Chicoutimi ; le Delta et le terminus de la STS dans l’arrondissement de Jonquière ; le terminus de la STS dans l’arrondissement de La Baie. Différents secteurs sont ainsi couverts et permettront aux festivaliers de se rendre sur les lieux des festivals sans utiliser leur voiture.

Ce service vise à encourager la mobilité durable, à réduire la congestion autour du site et à offrir une expérience agréable et sécuritaire à tous les participants.

Tous les détails sont disponibles à https://ville.saguenay.ca/a-surveiller/service-de-navettes-de-festivals