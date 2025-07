Inauguration de la piscine de la Colline à Chicoutimi-nord

C’est désormais chose faite: les citoyens de Chicoutimi-nord et des environs ont maintenant droit à leur piscine chauffée, accompagnée de jeux d’eau, et ce directement au parc de la Colline. Il s’agit de la quatrième installation à voir le jour dans le cadre du vaste projet de modernisation des piscines extérieures de la ville. Le coût du projet totalise 6 M$.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, s’est dit particulièrement fière du chemin parcouru en ce qui concerne les infrastructures de loisirs sur le territoire de sa municipalité.

« C’est un projet qui, au départ, avait été évalué à 4,5 millions. Il y a donc 10 ans, la Ville de Saguenay faisait le fruit de l’actualité pour ses mauvaises infrastructures et 10 ans plus tard, il nous reste qu’une seule piscine à inaugurer, soit celle d’Arvida. Elle sera en déconstruction à l’automne et devrait être livrée en 2027. C’est une grande fierté aujourd’hui et je pense que ça va répondre à tous les besoins de la population », émet-elle.

Le conseiller municipal du secteur, Serge Gaudreault, confirme que la nouvelle piscine répond vraiment à un besoin. Les gens s’en réjouissent même et saluent le fait qu’elle soit située à proximité d’écoles et de la Maison des aînés, entre autres.

« C’est super positif. Les gens me remerciaient via les réseaux sociaux. La piscine était autrefois appelée la piscine fantôme, puisqu’on ne la voyait pas. J’ai travaillé fort pour faire dynamiter le terrain juste devant. Un moment donné, ça prend des endroits qui sont vivants et où les familles et les plus vieux pourront s’amuser. C’était le lieu idéal pour le faire », mentionne-t-il.

Réfection complète

Le projet comprend la réfection complète de la piscine et de la plage adjacente, ainsi que la reconstruction intégrale du pavillon d’accueil. L’ensemble des travaux représente un investissement de 6 064 000$.

La nouvelle piscine chauffée de 25 mètres peut accueillir jusqu’à 400 personnes. Elle comprend quatre corridors de nage, une entrée de type plage et une aire de jeux d’eau pour les enfants. Aussi, le nouveau pavillon moderne est entièrement conforme aux normes d’accessibilité universelle. Ce dernier sera également utilisé en saison hivernale pour les activités de hockey, grâce à une utilisation partagée des infrastructures.

Également, l’installation possède plusieurs accessoires pour les personnes ayant certaines limitations, comme un fauteuil roulant adapté pour l’eau, un fauteuil de baignade, un lève personne, etc.

« On peut voir que les entrées sont colorées avec beaucoup de contraste, pour que les personnes qui ont des problèmes de visibilité ou qui sont non-voyantes puissent les reconnaitre. Deux salles sont aussi disponibles pour les personnes à mobilité réduite », indique la mairesse.

Un nombre suffisant de sauveteurs

La Ville assure que les membres du personnel et ceux de l’équipe de sauveteurs seront en nombre suffisants. Ces derniers se chiffrent d’ailleurs à 35 pour toute la ville. Le président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault, rappelle que les cours de natation gratuits pour tous.

« On avait débuté avec un projet-pilote à Kénogami l’an dernier et maintenant, on va être en mesure de desservir ce service-là dans tous les arrondissements de Saguenay. Si on peut éviter des noyades, c’est bien tant mieux! »