75 bougies soufflées pour le pont d’aluminium d’Arvida

L’ambiance était à la fête mardi en fin d’après-midi, alors que la Ville de Saguenay, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), ainsi que Rio Tinto ont célébré en grand le 75e anniversaire du pont d’aluminium d’Arvida. L’événement marquait du même coup l’inauguration de la première étape de la remise en valeur du site.

Et il ne s’agissait pas d’une première visite dans la région pour la vice-première ministre et ministre du MTMD, Geneviève Guilbault, celle qui était de passage à Arvida en octobre 2023 aux balbutiements du projet.

« La dernière fois que je suis venu ici, soit en octobre 2023, Yannick (Gagnon) m’avait amené sur le pont directement pour m’expliquer le projet, me disant qu’il s’agit d’un pont unique au monde et qu’une éventuelle déclaration à l’UNESCO pourrait se faire », explique-t-elle.

À savoir que le réaménagement a été effectué sur le côté sud du pont. Le paysage est désormais entouré de plantations, de mobilier urbain et de bordures de béton. Le pavage a été réalisé par Rio Tinto, en collaboration avec Inter-Cité Construction, avec du bitume qui contient des résidus de bauxite. De son côté, le MTMD réalisera des interventions structurales et procédera au remplacement d’éléments des glissières de sécurité, pour un investissement global de 700 000$. La première phase des travaux de réfection sera donc complétée d’ici l’automne, confirme la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, en plus de témoigner des prochaines étapes.

« Les travaux sont prévus d’être terminé à la fin de l’automne, donc nous retrouveront la vue d’il y a 75 ans sur le belvédère avec des gardes vitrés. On est présentement en appels d’offre pour nos plans et devis en ingénierie. La phase 2 sera réalisée sur le côté nord du pont, où on aura accès à une passerelle pour se prendre en photo, notamment, avec cette structure extraordinaire », précise-t-elle.

Les trois partenaires souhaitent compléter la phase 2 en 2026. À terme, cette valorisation du site et les aménagements favorisera l’accueil de croisiéristes, en plus de faire connaître cette infrastructure unique au monde. En parallèle de cette annonce, la Ville de Saguenay en a profité pour déposer la candidature d’Arvida à la liste patrimoniale de l’UNESCO. La valeur exceptionnelle du pont est donc un élément important qui entre en ligne de compte, plus que jamais.

Rappelons que le pont d’aluminium fêtera plus officiellement ses 75 ans le 16 juillet prochain. La structure a été construite en 1950 pour faciliter l’accès à la centrale hydroélectrique de Shipshaw. Elle a ensuite été cité immeuble patrimonial en 2005 par la Ville de Saguenay. Les derniers travaux de réfection effectués sur le pont remonte à 2013-2014.

Un héritage mémorable

À l’occasion de l’événement, les partenaires, dignitaires et invités ont eu droit de repartir avec leur propre pont d’aluminium d’Arvida, en version modèle réduit. Un petit clin d’œil fortement apprécié par les gens présents, mais d’autant plus par le président et propriétaire de l’entreprise régionale Pic Construction (Groupe Riverin), Nicolas Riverin.

En compagnie de sa conjointe Marie-Chantal Leblanc, M. Riverin s’est vu remettre la première réplique miniature du pont par la mairesse de Saguenay, et ce, pour une raison bien spéciale.

« La raison de cette salutation est assez simple, c’est que c’est cette entreprise même qui a construit ce pont il y a 75 ans. Je suis donc extrêmement heureuse de pouvoir les compter parmi nous aujourd’hui. Le père et le grand-père de M. Riverin, Réal Riverin et Jean-Joseph Riverin, savaient assurément que leur œuvre allait perdurer dans le temps et qu’elle allait devenir un patrimoine. Un grand merci pour cet héritage. »