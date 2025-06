Topla! La boite à pâtes s’installe à Chicoutimi

La chaîne de restauration Topla! a été accueillie à bras ouvert dans la région mardi dernier, alors que la franchise a ouvert son 11e restaurant sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. Une fierté pour le couple d’entrepreneurs originaire du Saguenay et ayant repris le flambeau de l’entreprise en 2024, Benoit Thibeault et Élyse Leclerc.

« La raison pour laquelle on s’est intéressés à Chicoutimi, c’est qu’on a vraiment vu l’engouement sur les réseaux sociaux, un grand intérêt de la part de la population régionale. Et mon copain et moi, on vient tous les deux de Chicoutimi, donc c’est quand même une belle réussite pour nous de pouvoir venir faire découvrir notre passion au Saguenay-Lac-Saint-Jean », affirme la copropriétaire en entrevue avec Le Réveil.

La principale intéressée et son conjoint ont spécialement fait un retour dans la région qui les a vu grandir ce 10 juin, lors de l’ouverture officielle du restaurant. Nombreux étaient les gens qui sont allés y jeter un petit coup d’œil, à compter de 11h00. Les premiers arrivants ont même pu recevoir quelques cadeaux, et une découverte des produits a été proposée. La population a aussi pu constater la nouvelle décoration intérieure du restaurant, un concept qui a suivi le remaniement de l’image de marque effectué dernièrement par l’équipe.

« Je crois que le concept sera adopté rapidement. On n’a pas cette offre-là dans la région, donc d’avoir un service de pâtes rapide, et bien franchement, ça va plaire, qui n’aime pas les pâtes! On s’attend à une réponse extrêmement positive », admet Mme Leclerc.

L’implantation de Topla! permettra la création d’une vingtaine d’emplois, à temps plein et à temps partiel.

La qualité du service et des repas, un atout

Élyse Leclerc croit fortement que la qualité du service offert, ainsi que la qualité des aliments et des plats sauront charmer les plus gourmands. Elle estime que ce sont ces aspects qui font que la chaîne de restauration se démarque des autres.

« On offre des pâtes de tous les genres, comme du macaroni au fromage décadent, du spaghetti bolognais réconfortant, des pâtes au pesto, de la lasagne ou encore des raviolis. On se distingue par la qualité du service. On propose une douzaine de recettes qui ont été bien réfléchies, les sauces sont faites maison par un chef avec les meilleurs aliments que le Québec a à offrir. »

L’arrivée de Topla! à Chicoutimi fait partie d’une grande phase d’expansion de la franchise. Ainsi, six autres ouvertures sont prévues à travers le Québec d’ici l’automne.