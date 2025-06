Ouvert ou fermé?

Avec le retour du congé de la St-Jean prévu pour ce mardi 24 juin, voici quelques exemples de ce qui est ouvert et fermé pour l’occasion.

D’abord, mentionnons que les établissements financiers comme les banques et les caisses sont fermés, de même que les magasins et commerces de détails, les succursales de la Société des alcools et de la SQDC, ainsi que les bureaux de postes. Cependant, les restaurants demeurent ouverts, de même que les pharmacies, dépanneurs et petites épiceries. Côté loisirs, les lieux de divertissements et de culture seront accessibles, notamment les salles de cinéma. Les gens qui sont aussi en congé ce lundi peuvent se rendre sur le site de la Zone portuaire, alors que plusieurs activités y sont prévues, avec jeux gonflables, foodtruck, animation avec les Fous du Roi, les danseurs de l’école de danse Pascale Dufour, de même que maquillages et animation pour les plus jeunes. À surveiller ce lundi soir le spectacle de la Fête nationale sur la grande scène de la Zone portuaire, dès 21 heures, mettant en scène Traversion en fusion et son hommage à Offenbach. La première partie est assumée dès 20 heures avec le duo Belle et Bête.