Groupe Boivin et Rio Tinto sur la sellette

Les entreprises Rio Tinto et Groupe Boivin sont accusées d’avoir enfreint la loi sur les pêches, lors de travaux sur un cours d’eau entre février et mars 2021.

Selon Radio-Canada, les faits reprochés auraient eu lieu lorsque le Groupe Boivin fut mandaté par Rio Tinto pour détruire des barrages de castors sur une rivière près de son site de résidus de bauxite à Arvida. Ces travaux auraient engendré la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat d’une espèce de poisson.

Pour ces gestes, les deux entreprises pourraient repartir avec une amende de minimum 100 000 $, pouvant aller jusqu’à 4 M$. Rio Tinto et le Groupe Boivin contestent ces accusations, qui ont été déposées en avril 2024. Rappelons que le procès aura lieu les 15 et 16 janvier prochains au palais de justice de Chicoutimi et que la preuve sera officiellement divulguée en ces dates.