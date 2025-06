16 nouvelles recrues intègrent la brigade du Service de police de Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à l’assermentation de 16 nouveaux policiers et policières, mardi matin, à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière. Il s’agit de la première cohorte à être admise et prête à patrouiller les rues de la ville en 2025, mais de la troisième sous la gouverne du directeur général et agent Mathieu Perron.

Ce sont 15 hommes et 3 femmes ont prêté serment lors d’une cérémonie officielle, s’engageant ainsi à respecter les lois et à exercer leurs fonctions avec intégrité. Une étape plus que représentative pour ces jeunes policiers qui entrent en fonction, comme en témoigne M. Perron.

« C’est vraiment une belle journée, je crois qu’ils vont s’en rappeler toute leur vie. L’assermentation protocolaire avec leurs familles, leurs amis, voire leurs enfants. Je pense que c’est un beau moment pour faire leur entrée dans l’organisation policière. Pour nous, c’est aussi une manière de les accueillir dans notre grande famille du Service de police de Saguenay », partage le directeur général du SPS.

Le principal intéressé ajoute que beaucoup de défis attendent les nouveaux patrouilleurs, mais que ces derniers sont assez bien formés pour y faire face.

« Le travail de policier a beaucoup changé dans les dernières années. On l’a constaté avec des défis touchant la santé mentale, l’itinérance, la criminalité. Cependant, ces nouvelles recrues sont formées, fraîchement sorties de l’École nationale de police, en plus d’avoir passé quelques heures de formation avec nous. Je crois qu’ils sont très bien outillés pour faire face aux enjeux de sécurité publique », émet-il.

Mathieu Perron mentionne que parmi les 16 agents, neuf d’entre eux ont été nommés à titre d’enquêteurs pour le Groupe d’intervention en violence urbaine. Il s’agit d’un groupe diversifié, composé de personnes qui ont déjà un fort sentiment d’appartenance à la région. Un aspect qui leur facilitera la tâche sur le terrain.

« Beaucoup de ces nouveaux agents arrivent de l’extérieur de la région et ont aussi travaillé ailleurs. Ils reviennent au Saguenay parce qu’ils aiment la ville et parce qu’ils ont tous des valeurs familiales très profondes. Donc oui, c’est facilitant pour eux d’intégrer notre service de police, puisque c’est déjà un endroit qu’ils connaissent », ajoute M. Perron.

L’un des nouveaux venus, Alexandre Grenon, est fier du chemin laborieux qu’il a parcouru pour en arriver jusque-là. Le baieriverain de 22 ans admet que de pouvoir servir la population de Saguenay est sa plus grande réalisation à ce jour.

« Je suis plus que fier d’avoir passé au travers du processus d’intégration à la police de Saguenay, qui est quand même exigeant. Ici, on recherche beaucoup la crème de la crème des polices, donc d’avoir réussi ça, c’est un exploit. Le jour où j’ai reçu l’appel qui m’annonçait que j’avais été sélectionné restera une journée dont je me souviendrai toute ma vie », raconte-t-il.

Par ailleurs, cinq officiers supérieurs du SPS ont pu voir leurs efforts récompensés par la remise des grades, qui a clôturé la cérémonie.