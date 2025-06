Un journal spécial dédié à l’histoire et aux célébrations du 350e de Chicoutimi

La Corporation des Fêtes du 350e anniversaire de Chicoutimi annonce la création de son nouveau journal spécialement conçu pour célébrer et souligner cet événement marquant. Le produit, signé Trium Médias, sera publié dans les prochains mois.

« Les membres de l’équipe ont travaillé le tout en trois semaines. Au départ, on cherchait la façon de diffuser plus largement l’information à la population. On avait pensé à le faire sous forme de fascicules, mais on s’est rendu compte que ce n’était peut-être pas la bonne option. Puis, on a réfléchi plus sérieusement à la production d’un journal, puisque les gens aiment toujours le papier, et que c’est une manière de rentrer facilement dans toutes les maisons de la région », mentionne la présidente de la Corporation, Joan Simard.

Ce nouvel outil, qui n’aurait également pas pu voir le jour sans la collaboration de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), diffusera toute l’information liées aux festivités, servira à démystifier l’établissement historique de Chicoutimi et fera la promotion des initiatives qui seront organisées en lien avec cet anniversaire. Au total, 50 000 copies imprimées du journal seront distribuées dans les foyers de Saguenay. Une version numérique sera bientôt accessible, afin d’assurer une plus large diffusion.

À savoir que cette première édition du projet sert à « mettre la table » seulement, introduisant certains éléments historiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme le poste de traite de Chicoutimi. Huit autres parutions du journal sur différentes thématiques sont prévues pour l’automne à des périodes stratégiques, alors que la programmation complète des activités sera disponible au printemps. Puis, cinq parutions en lien avec des initiatives et des présentations plus précises pourront être lues au courant de la période des célébrations.

« On est entouré d’une merveilleuse équipe. Je pense notamment à Éric Langevin, qui est professeur d’archéologie, mais aussi à tous les membres de l’UQAC qui nous aident énormément. Ce sont des gens qui sont soucieux de contribuer et d’amener la bonne information, ainsi que de partager leur passion pour l’histoire et l’archéologie », ajoute Mme Simard.

Les jeunes interpellés

Le journal se veut informatif, mais aussi ludique, dans le but d’interpeller et de renseigner la plus jeune génération sur la fondation de cet arrondissement, qui les a vu grandir.

« Je pense que c’est avant tout un transfert d’information. On a justement essayé, à l’intérieur des pages, de mettre quelques éléments un peu plus ludiques, pour faire en sorte que les plus jeunes s’y retrouvent. Je crois qu’ils sont intéressés de savoir d’où ils viennent et seront portés à connaitre cette histoire-là. »

Les célébrations du 350e anniversaire de Chicoutimi se dérouleront plus précisément du 21 juin 2026 au 20 juin 2027. Entre-temps, la Corporation invite la population à des fouilles archéologiques au Site patrimonial du Poste-de-Traite de Chicoutimi, qui auront lieu du 10 juillet au 15 août 2025.