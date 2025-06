Le 15 km des Pichous remet un don de 2000$ à la Fondation Sur la pointe des pieds

La Fondation Sur la pointe des pieds a reçu un don de 2 000$ de la part de l’organisation du 15 km des Pichous, un événement sportif emblématique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La directrice générale de la Fondation, Sarah Louise Latour, mentionne que cette reconnaissance confirme leur mission de changer la vie des jeunes de 14 à 39 ans atteints de cancer en leur offrant de participer à une expédition d’aventure thérapeutique. L’administrateur du 15 km des Pichous, Dave Bouchard, témoigne du fait que l’organisation a sélectionné de manière unanime la Fondation Sur la pointe des pieds. Il rappelle parallèlement qu’en 2025, la course a permis de rassembler plus de 3000 participants, dont 35% en provenance de l’extérieur de la région. La Fondation invite quant à elle toutes les organisations et initiatives locales à considérer sa mission comme une cause à choisir pour leurs responsabilités sociales.