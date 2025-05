Mireille Jean dépose officiellement sa candidature

La conseillère de Chicoutimi et ancienne députée au niveau provinciale Mireille Jean a déposé aujourd’hui sa demande d’autorisation afin d’être officiellement candidate à la mairie de Saguenay aux élections du 2 novembre 2025.

Ce dépôt constitue la première étape officielle imposée par le DGEQ (directeur général des élections du Québec) pour permettre à une personne d’amorcer ses démarches électorales et sa campagne de financement.

Un minimum de 200 signatures de citoyens était nécessaire, mais Mireille Jean a fait savoir, par voie de communiqué, qu’elle avait recueilli 450 signatures.

« Je suis fière de déposer ma demande d’autorisation de me présenter comme candidate à la mairie de Saguenay pour l’élection du 2 novembre prochain, précise la candidate à la mairie. Mon équipe et moi visions 250 signatures et devant l’enthousiasme de mes supporteurs, c’est plutôt avec un impressionnant 465 signatures que je me suis présentée au bureau de la présidente d’élections de Saguenay et que j’ai pu déposer le nombre de signatures requis. »

Rappelons que le 8 mai dernier, la conseillère avait confirmé son intention de se présenter à la mairie de Saguenay aux prochaines élections.