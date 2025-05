Le Restaurant aux 3 Points toujours en opération

Une simple mention à la récente séance du conseil de ville sur un zonage touchant le terrain abritant le Restaurant aux 3 Points de Jonquière a littéralement créé une onde de choc le mardi 6 mai dernier. On se rappellera qu’il a été mentionné qu’un promoteur désire construire 36 logements sur cet emplacement stratégique au coin de la rue De Montfort et du boulevard Du Royaume à Jonquière. Or, il ne s’agit que d’un projet. Il n’y a rien de signé, il n’y a rien de vendu, et le 3 Points demeure toujours en opérations après plus de 30 ans d’existence.

C’est ce que nous confirme Mme Ghislaine Larouche, qui est propriétaire depuis au-delà de 30 ans du restaurant en compagnie de son époux Mario Gagnon, une véritable institution à Jonquière. Elle nous avoue que la nouvelle lancée par le conseil de ville de Saguenay comme quoi un promoteur veut acheter le terrain a énormément fait parler. La dame nous raconte que ce n’est pas la 1e fois en trente ans que le terrain est convoité.

Le 92,5 Ma radio d’Ici rappelle qu’un épicier lorgnait même le site pour y construire une épicerie. Donc oui, il y a encore convoitise, mais le promoteur (qui ne veut pas être identifié) en est à vérifier les possibilités avec la ville avant de faire son offre.

Mme Larouche précise que n’importe qui qui est intéressé à acheter un terrain peut faire ses vérifications avec la ville, mais que ça ne signifie pas pour autant que le tout soit vendu ou signé.

D’ici là, le restaurant demeure ouvert, propriété de Mario Gagnon et de Ghislaine Dufour, du mercredi au dimanche, avec le même dynamisme et le même souci de plaire à sa clientèle, de dire Mme Larouche.