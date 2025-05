L’école Sainte-Thérèse dévoile son nouveau charme

L’école Sainte-Thérèse à La baie a organisé une après-midi porte ouverte ce vendredi afin de présenter à la population les résultats de 18 mois de travaux.

Le bâtiment construit en 1948 a pu se refaire une beauté à l’aide d’un investissement du Gouvernement du Québec de 10 millions de dollars. Plus d’une centaine de personnes, familles et anciens professeur confondus, se sont rendu sur place avec l’intention de voir la transformation choque.

Se dressant sur quatre étages de haut, l’école primaire a été rénovée de fond en comble. Bien que tout l’intérieur soit moderne, il était important pour la commission scolaire de préserver l’aspect patrimonial de Sainte-Thérèse. L’extérieur est demeuré le même, ainsi que certains détails pouvant être anodins tels que les calorifères, explique le conseiller en ressources matérielles au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Jean-François Fortin. « Ça paraît assez banal, mais il y en a 125. Donc ça a monté à près de 100 000$ juste pour enlever, repeinturer, retravailler et réinstaller les calorifères dans l’école. »

En joignant le nouveau à l’ancien, le désir était également d’obtenir dans cette démarche un milieu scolaire chaleureux, épuré et qui reflète leurs valeurs et leurs besoins.

Un travail de taille

À cause d’un enjeu de sécurité, les travaux de départ ne ciblaient que la cour extérieure, puis ce sont finalement transformés en un projet beaucoup plus gros. « Tout était à refaire. Les finis intérieurs étaient désuets, il y avait beaucoup d’amiante, le filage électrique, le système d’égouts, etc. », dit Jean-François Fortin.

Une attente qui vaut le coup

Durant les rénovations, le personnel et ses quelques 400 élèves avaient été relocalisés à l’école des Grandes-Marées. Après un an d’attente, l’enseignante en maternelle 5 ans, Corinne Boudreau, est heureuse d’enfin pouvoir remettre les pieds dans sa classe. « On a été super bien accueilli aux grandes marées, et quand on a réintégré notre nouvelle école, on se sentait enfin chez soi. C’est lumineux, c’est stimulant pour les enfants, tout est aux goûts du jour, donc on se sent vraiment bien », exprime-t-elle.

Un sentiment d’appartenance

Concierge à l’école Sainte-Thérèse depuis près de 25 ans, Pierre Thibeault a pu être le témoin de bien des choses. Il constate l’impact du nouvel environnement sur les jeunes et se sent chanceux de pouvoir en faire partie. « Les enfants sont fiers de montrer aux parents leur école et je suis surpris de voir à quel point ils en prennent soin. Il y a beaucoup de nouvelles vitres, je pensais avoir besoin de les nettoyer tous les jours, mais ce n’est pas du tout le cas », dit-il en riant.