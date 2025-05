L'ex-greffière rétorque les propos de Julie Dufour

L’ex-greffière de Saguenay, Caroline Dion, qui défend son congédiement devant le Tribunal administratif du travail (TAT), a voulu rectifier certaines choses, jeudi, sur des propos qui ont été dits dans les derniers jours.

D’abord, Mme Dion a voulu rétorquer sur les paroles de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, lors de la séance du conseil mardi, mentionnant que le clan Dion a demandé une entente à l’amiable des procédures.

Elle reconnaît qu’une proposition a été déposée à la Ville, mais elle fait suite à cinq offres qu’elle a reçues du clan adverse auparavant, par l’avocat Me Félix-Antoine Michaud, qui représente la Ville.

Dans un communiqué de presse envoyé aux médias, Caroline Dion mentionne que la mairesse n’a pas obtenu l’information juste dans ce dossier. “Des discussions ont été menées exclusivement entre le procureur de la Ville et le procureur de Mme Dion, Me Sylvain Lefebvre. En compagnie du directeur général, Gabriel Rioux et du directeur général adjoint, David Vachon, Me Michaud s'était engagé à recommander aux élus cette entente à l’amiable. Cette démarche fait suite à cinq offres de règlement transmises à Mme Dion par le procureur de la Ville, toutes refusées.”

Une majorité des conseillers municipaux avaient voté en défaveur ce projet d’entente à l’amiable la semaine dernière lors d’une rencontre plénière.